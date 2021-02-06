Как меняется с возрастом наш характер? Часто к лучшему, говорят ученые

"Господин президент, я хотел бы коснуться темы, которая напрашивается последние две-три недели и обсудить ее с точки зрения национальной безопасности…". Журналист Генри Трюитт сделал паузу и устремил долгий внимательный взгляд на Рональда Рейгана. Разговор происходил в октябре 1984 года, когда Рейган участвовал в теледебатах, борясь за второй срок в Белом доме.

По данным опросов нескольких последних недель, он отставал от соперника, демократа Уолтера Мондейла. Поговаривали, что в свои 73 года Рейган попросту слишком стар для занимаемого им поста.

На тот момент он являлся самым пожилым американским президентом в истории. Спустя 36 лет его рекорд побьет Дональд Трамп и сразу же вслед за ним Джозеф Байден. 14 июня прошлого года Трампу исполнилось 74, а Байден, только что ставший 46-м президентом США, отметил свой 78-й день рождения 20 ноября 2020 года.

"Ни малейшего сомнения"

Трюитт спросил Рейгана, нет ли у того сомнений в его способности действовать в условиях стресса? "Ни малейшего!" - улыбнулся кандидат. "Прошу заметить, что я не затрагиваю тему возраста в ходе данной кампании и не эксплуатирую в политических целях молодость и неопытность моего оппонента", - добавил он. Его ответ вызвал у аудитории смех и аплодисменты.

Рейган выиграл выборы со значительным перевесом.

Его колкое замечание в адрес Мондейла оказалось более точным, чем, возможно, предполагал он сам. На стороне Рейгана был не только опыт, но и общий имидж "зрелого человека".

Характер меняется к лучшему?

Все мы хорошо знакомы с возрастными изменениями внешности: кожа теряет упругость, десны как бы уходят вглубь рта, нос зрительно увеличивается, волосы у одних начисто исчезают, а у других начинают расти там, где не следует. Человек горбится и кажется ниже ростом.

После продолжавшегося несколько десятилетий изучения последствий старения британские ученые обнаружили другие, более загадочные явления. "Можно утверждать, что на протяжении жизни каждый является не вполне тем же человеком", - говорит психолог из Эдинбургского университета Рене Моттус.

Большинство из нас привыкло считать свою личность неизменной. Однако исследование показывает, что характер с годами существенно меняется, особенно заметно после 70-ти и 80-ти лет.

Наряду с возрастным консерватизмом и утратой интереса к жизни, ослаблением памяти и внимания у "золотого возраста" обнаруживаются и достоинства. Мы становимся более взвешенными и покладистыми, и менее нервными.

Черты известной в психологии "темной триады" - макиавеллизм, нарциссизм, психопатия - идут на убыль. Снижается риск антисоциального поведения.

По мнению ученых, пожилые люди лучше контролируют свои эмоции, делаются более альтруистичными, у них более развиты сила воли и чувство юмора.

Эта выигрышная комбинация требует пересмотреть стереотипное отношение к людям старшего возраста как к сварливым брюзгам.

Личность созревает всю жизнь?

Раньше полагалось считать, что характер человека полностью формируется в детстве и созревает, самое позднее, годам к тридцати. Но, похоже, он сохраняет, по выражению авторов исследования, "текучесть и ковкость".

"С возрастом люди становятся более приятными в общении, - утверждает Рене Моттус. - Они больше соразмеряют свои жизненные ожидания с запросами общества".

Психологи называют этот процесс "созреванием личности". Он идет постепенно и незаметно, начиная с подросткового возраста и до восьмого десятка лет.

Удивительно, но он одинаково затрагивает все культуры, от Гватемалы до Индии.

"Порой трудно приложить к этим изменениям мерку "хорошо - плохо", но в целом они полезны", - говорит Родика Дамиан, социальный психолог из Хьюстонского университета.

Скажем, эмоциональную неустойчивость принято связывать с ментальными проблемами, риском преждевременной смерти и ростом числа разводов. Напротив, партнер человека с развитым чувством ответственности окажется счастливее, потому что тот вовремя помоет посуду и не станет обманывать.

Неизменная основа

Вместе с тем, исследование показывает, что с возрастом характер меняется, но по сравнению с другими членами той же возрастной группы человек сохраняет присущие ему особенности на протяжении всей жизни.

Иными словами, к примеру, нервная возбудимость в целом снижается, но тот, кто был самым невротичным среди сверстников в 11 лет, по-прежнему останется наиболее невротичным и среди 81-летних.

"Характер человека не высечен из камня и способен меняться, но есть некая основа, отличающая одного человека от остальных", - замечает Родика Дамиан.

Гены и среда?

Поскольку созревание личности в целом носит универсальный характер, ряд экспертов считает его генетически запрограммированным, возможно, даже сформировавшимся в ходе эволюции.

Другие полагают, что характер лишь частично зависит от генов, и важную роль играет социальная среда.

Например, как утверждает психолог из Калифорнийского университета Вибке Блейдорн, в культурах, где от человека ждут раннего взросления - скорее начать работать, вступить в брак, взять на себя взрослые обязанности, - созревание личности происходит раньше.

"Людям приходится приспосабливаться к жизненным вызовам и менять свое поведение", - говорит Родика Дамиан.

Но что происходит, когда мы достигаем преклонных лет?

Два метода

Существуют два способа исследования возрастных особенностей характера.

Один состоит в том, чтобы одномоментно взять большую группу людей разных возрастов, и поглядеть, чем они различаются. Здесь существует опасность принять культурные поколенческие черты, например, склонность к ханжеству или любовь к хересу и выпечке, за возрастные особенности.

Другой способ - взять группу молодых людей и исследовать их на протяжении многих лет. Именно это было проделано в рамках так называемого Лотианского когортного исследования, когда за двумя группами шотландцев начали наблюдать в июне 1932-го и июне 1947 года, когда им было по 11 лет.

Вместе с коллегами Рене Моттус отыскал сотни этих людей, которым к тому времени исполнилось 66 лет и 81 год. С перерывом в несколько лет им было предложено ответить на серию точно таких же вопросов. "Поскольку мы изучили две разные группы людей и проделали это дважды, наше исследование сочетало оба подхода", - говорит Моттус.

Результаты для двух поколений вышли примечательно разными.

Если в младшей группе (1936 года рождения) черты характера особо не изменились, то старшие (родившиеся в 1921 году) стали в среднем более замкнутыми и менее склонными соглашаться с собеседником. Можно сказать, что позитивные качества, приобретенные ими на протяжении жизни, стали опять утрачиваться.

"Думаю, это вполне объяснимо, причем, чем старше человек, тем быстрее он меняется", - говорит Рене Моттус, связывая порчу характера с ухудшением здоровья и потерей близких и друзей. "Теряется связь с миром", - поясняет Моттус.

Пока никто не исследовал, какие тенденции будут наблюдаться у тех, кто достигнет 100 лет.

Одно исследование, проведенное в Японии, где особенно много долгожителей, вроде бы указывает на то, что 100-летние старики отличаются повышенным уровнем социальной ответственности и общительности, но пока неясно, наступают ли эти изменения с возрастом, или данные черты были присущи им изначально, и, возможно, обусловили их долгожительство.

Наше благополучие в пожилом возрасте сильно зависит от характера

Например, люди с высокой способностью к самоконтролю в среднем отличаются лучшим здоровьем, невротичные женщины чаще сталкиваются с неблагоприятными явлениями во время менопаузы, люди-"нарциссы" страдают от одиночества, которое, в свою очередь, чревато преждевременной смертью.

В будущем лучшее понимание того, как меняется с возрастом наш характер и как это связано с физическим здоровьем, должно помочь выявлять группы особого риска и помогать им.

Сознавая, какие желательные и нежелательные перемены с нами происходят, можно отчасти контролировать их. "Важно понимать, что характер способен меняться и приспосабливаться к жизненным вызовам", - говорит Рене Дамиан.

Или, по крайней мере, знать, что ожидает нас впереди, и какими мы станем.

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