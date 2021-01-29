Умер актер Василий Лановой – романтический герой советского кино

В возрасте 87 лет скончался артист театра и кино Василий Лановой, сообщила российским информагентствам его супруга Ирина Купченко. Ранее он был госпитализирован с осложнениями после заражения коронавирусом.

Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января ему стало хуже, он был помещен в реанимацию.

О смерти актера также сообщил московский мэр Сергей Собянин.

"Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семенович Лановой", - написал Собянин на своей странице в "Инстаграме".

Василия Ланового называли самым красивым актером советского кино и театра. Даже в старости он оставался, что называется, интересным мужчиной.

Соответственно, и играл он в основном романтических героев: Павку Корчагина, капитана Грея в "Алых парусах", Ивана Варавву в "Офицерах", Шервинского в "Днях Турбиных".

Анатоля Курагина из "Войны и мира" и Вронского из "Анны Карениной" положительными персонажами считать сложно, зато это были писаные красавцы и соблазнители.

После генерала Вольфа в "Семнадцати мгновениях весны" некоторые советские критики утверждали, что Лановой, Броневой и Табаков чересчур хороши: нельзя, мол, делать врагов столь обаятельными.

Запомнилась публике и крошечная, но колоритная роль советского плейбоя на пляже в комедии "Полосатый рейс".

"В старом советском кино строго соблюдались амплуа. Народные типы Николай Крючков и Борис Андреев не могли быть утверждены на роли пылких влюбленных. Идеальным рабочим был Николай Рыбников, а простодушных и обаятельных друзей главного героя играл Петр Алейников. Блондина Олега Стриженова и брюнета Василия Ланового записали в романтики, воплощение советской чувственности и мужественности", - указывала кинокритик Вита Рамм в канун 75-летия Ланового.

Кроме того, он создал сценические и экранные образы многих реальных исторических персонажей: Октавиана Августа, Ришелье, Александра I, Маяковского, Троцкого, Дзержинского, Андропова.

Всего Лановой участвовал в 78 фильмах и сыграл 54 роли в московском театре Вахтангова, где служил без перерыва с 1957 года - уникальное постоянство.

Сэлфмэйдмен

В мире искусства распространены актерские династии, но Лановой сделал себя сам.

Его родители были крестьянами из села Стрымба на Одесщине. В 1931 году они бежали от Голодомора в Москву, где жил брат отца, и поступили работать на химический завод. Там 16 января 1934 года и родилась будущая звезда.

В 1941 году семилетнего Васю и двух его сестер отправили на лето к деревенской бабушке. Из-за стремительного наступления немцев и румын дети оказались под оккупацией. Мать приехала за ними лишь через три года.

Тем временем на химзаводе, где трудились родители, стали делать "коктейли Молотова". Отец и мать отравились вредными парами и сделались инвалидами.

Однажды 13-летний Василий гулял с приятелем. От нечего делать подростки зашли на спектакль "Том Сойер" в постановке студии дворца культуры автозавода "ЗИС". Юному Лановому понравилось, и он записался в ту самую студию.

В 1951 году получил первый профессиональный заработок - премию в 500 рублей на конкурсе народных театров. В 1953-м поступил в театральное училище имени Щукина. В 1954-м снялся в фильме "Аттестат зрелости", впрочем, основательно забытом. Известность пришла спустя два года с ролью Павки Корчагина.

Лучшая роль

Визитной карточкой актера стал снятый в 1971 году культовый советский фильм "Офицеры".

В наши дни 30 лет жизни героев растянули бы на такое же количество телевизионных серий, а тогда вместили в полтора часа, отчего картина только выиграла.

Главным секретом ее успеха критики считают сочетание патриотического пафоса с трогательной любовно-семейной историей.

В наши дни некоторые комментаторы замечают, что, хотя девизом фильма являются слова: "Есть такая профессия - родину защищать!", Великой Отечественной войне, вроде бы главному событию в судьбе профессиональных защитников, в нем отведено не так много места. Персонажи Ланового и Юматова воюют в основном далеко от России - то в Центральной Азии, то в Китае, то в Испании.

Искусство и политика

Василий Лановой также славился как мастер художественного чтения стихов и прозы. В 1980 году он получил Ленинскую премию за озвучивание русскоязычной версии советско-американской документальной киноэпопеи "Великая Отечественная" Берта Ланкастера (на Западе фильм вышел под названием "Неизвестная война"), и до последних лет жизни работал профессором сценической речи в Щукинском училище.

Лановой был трижды женат, все разы на актрисах, двух не менее знаменитых, чем он сам - Татьяне Самойловой и Ирине Купченко.

Покойный являлся убежденным сторонником советских ценностей, поддерживал КПРФ, возглавлял попечительский совет акции "Бессмертный полк" и фонд "Армия и культура", состоял в общественных советах при министерстве обороны и следственном комитете РФ.

В интервью 2009 года он сказал, что с самого начала был против перестройки Горбачева и спорил из-за этого с женой, назвал современную культуру мусором и добавил, что относит к себе слова своего персонажа из вахтанговской пьесы "Последние луны": "Золотой ключик, который вручили мне, чтобы открывать мир, оказался бесполезным - у меня под носом сменили замок. Искусство, которое я любил, оказалось побежденным, чувства, которые меня трогали, оказались смешными. А все, что мне кажется смешным, не вызывает смеха у сегодняшнего поколения. Оно не пользуется моим словарем. Ходить по этому времени, не спотыкаясь, мне уже тяжело. Забиваешься в щель и живешь прошлым".

Особенно негативно актер относился к независимости Украины, хотя и был этническим украинцем.

В 2006 году он отказался играть в снимавшемся в Киеве фильме "Богдан Хмельницкий", усмотрев в сценарии национализм. В феврале 2014 года вместе с Иосифом Кобзоном и еще несколькими российскими публичными фигурами призвал тогдашнего президента Украины Виктора Януковича "применить всю власть и силу, чтобы навести порядок в стране", а в марте подписал обращение в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины и Крыма.

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