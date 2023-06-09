Правда ли, что "они хотят контролировать даже то, сколько мы дышим"?

Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, создатели которого утверждают, что существуют некие “они, которые желают контролировать даже то, сколько мы дышим”. Мы тщательно проанализировали видео и выяснили, что с правдой оно почти ничего общего не имеет.

Teiginiai



Ученые разрабатывают приспособления, которые будут контролировать то, сколько мы выдыхаем углекислого газа. Самое забавное: они посчитали, что в Германии среднестатистический человек в год производит выбросов где-то около 10 тонн и предлагают три тонны бесплатно, а остальное человек должен покупать.



Verdiktas



Создатели видеоклипа, когда рассуждают о контроле со стороны таинственных “их”, очевидно имеют в виду так называемую концепцию персонального углеродного следа (carbon footprint – ред.). Однако то ли сознательно, то ли по незнанию настолько извращают эту концепцию, что, по их словам, она сводится к тому, что процесс дыхания человека будет контролироваться при помощи специальных приспособлений. На самом деле это ложь. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Вкратце: Персональный углеродный след – это общее количество выбросов парниковых газов, в основном углекислого газа (СО2), которые человек производит в результате своей жизнедеятельности. Это включает все - от выбросов, связанных с транспортировкой (например, ездой на автомобиле или полетами на самолете), до выбросов, обусловленных потреблением электроэнергии, производством пищи, потреблением товаров и услуг и т.д. Углеродный след может быть уменьшен через различные стратегии, такие как уменьшение потребления энергии, выбор более эффективных вариантов транспорта, переход на рацион с меньшим содержанием мяса, рациональное использование ресурсов и повторное использование или рециклирование товаров.

Ложь Foto: Ekrano nuotr.

1) Идея контролировать уровень углекислого газа (СО2), который люди выдыхают, кажется нелогичной, поскольку выдыхаемый человеком CO2 является частью естественного углеродного цикла и не влияет на изменение климата. Большая часть выбросов СО2 связана со сжиганием ископаемого топлива, промышленностью, транспортом и сельским хозяйством;

2) Концепция платы за выбросы углекислого газа применяется в некоторых странах в форме углеродного налога или системы торговли квотами на выбросы. Однако эти меры обычно применяются к крупным загрязнителям, таким как промышленные предприятия, а не к отдельным индивидам.

В западном обществе действительно велись дискуссии по поводу персональных углеродных квот. Однако в Великобритании приняли решение не вводить персональные углеродные квоты на стадии обсуждения. Ни Европейский Союз, ни государства-члены Европейского Союза, ни Соединенные Штаты не планируют реализовывать систему персональных углеродных кредитов или квот для своих граждан ни внедрять каких-либо средств, приспособлений либо устройств для контроля за тем, сколько углерода человек вдыхает либо выдыхает.

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