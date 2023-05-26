Правда ли, что Мишель Обама - трансгендерная женщина?

В социальных сетях появился видеоклип, в котором демонстрируются кадры супруги экс-президента США Барака Обамы Мишель Обамы, на которых подчеркивается бугорок в паховой области в складках платья Мишель. По мнению авторов видео, это доказывает, что Мишель Обама - трансгендерная женщина. Однако на самом деле создатели видео грубо манипулируют и подделывают фотографии с Мишель Обамой, чтобы ввести зрителей в заблуждение.

Teiginiai



В коротком видеоклипе появляются видеокадры Мишель Обамы, на которых подчеркивается бугорок в паховой области в складках платья Мишель. Это свидетельствует, что Мишель Обама - трансгендерная женщина.



Verdiktas



Мишель Обама родила двоих детей, в ее биографии нет периодов, когда бы она надолго пропадала из виду, поэтому теория о том, что она поменяла пол и является трансгендером - более чем сомнительная. Наш вердикт – фейк.



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Миф о том, что Мишель Обама является трансгендерной женщиной, был распространен сторонниками теорий заговора в интернете. Одним из них был Алекс Джонс, который в течении последних нескольких лет прославился тем, что занимался разжиганиям ненависти и безумных конспирологических теорий. В начале декабря 2022 года Джонс обратился в суд Техаса с заявлением о защите от личного банкротства, сославшись на долги, которые включают почти 1,5 миллиарда долларов, которые ему было приказано выплатить семьям, которые подали на него в суд из-за его теорий заговора о резне в школе Сэнди-Хук. В течение многих лет Джонс называл резню в 2012 году в школе Сэнди-Хук мистификацией.

Ложь Foto: Ekrano nuotr.

Доказательств, которые подтверждали бы эту и другие теории заговора о том, что Мишель Обама - трансгендерная женщина, нет, если не считать фантазий любителей конспирологии. Мишель Обама родилась 17 января 1964 года в Чикаго, штат Иллинойс, и являлась представительницей рабочего класса. Она получила степень бакалавра в Принстонском университете и степень доктора права в Гарвардском университете. В 1992 году она вышла замуж за Барака Обаму и у них родились две дочери - Малия и Саша. Малия в 1998 году, а Саша в 2001 году.

\Однако в социальных сетях начали появляться утверждения, что Мишель Обама является трансгендерной женщиной, в основном основываясь на её физических характеристиках.

Конспирологическая теория о том, что Мишель Обама является трансгендером, распространяется уже многие годы, но она не имеет под собой никаких оснований. Часто эта теория подкрепляется фотографиями, которые подверглись манипуляциям, чтобы придать Мишель Обама более мужественные черты. С фотографиями, как выглядела Мишель Обама в молодости, можно ознакомиться здесь и здесь. Эти утверждения были частью более широкого набора конспирологических теорий, которые циркулировали вокруг семьи Обама во время их пребывания в Белом доме. Однако эти утверждения были широко опровергнуты. Мишель Обама всегда открыто говорила о своей жизни как женщины, она является матерью двух детей.

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