Teiginiai
“Данный снимок в 1972 году украли серьезные хакеры из России прямо с секретных спутников ООН, на этом снимке расположена Земля в таком виде, в каком нам никогда не показывали. Нас с детства убеждают что Земля – это шар, и показывают ее в таком виде”, – сообщают вторы видеоклипа.
Verdiktas
Утверждения, приведенные в видеосюжете, можно считать ложными, так как существует достаточно доказательств того, что Земля является сферой, а не плоская. Фотография, на которую ссылаются авторы видео, на самом деле является фотомонтажом. Первоначально это была графическая работа, созданная художником Детлевом ван Равенваем, которая первоначально использовалась для иллюстраций фото и видео материалов о кратере Чиксулуб, который образовался в результате падения метеорита около 65 миллионов лет назад. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Содержание данного видео неверно по нескольким ключевым пунктам.
1. Земля не плоская: Это было подтверждено многими научными методами. Например, спутники в космосе делают фотографии Земли, на которых четко видно, что она является сферой;
2. Закат и восход Солнца: Когда Солнце поднимается и садится, мы видим только его верхнюю часть. Это происходит из-за кривизны Земли;
3. Тени и палки: Эратосфен, греческий ученый, смог в 3 веке до н.э. оценить радиус Земли, сравнивая длину тени в двух разных местах. Если Земля была бы плоской, тени были бы одинаковы;
4. Гравитация: Наше понимание гравитации также указывает на то, что Земля является сферой. Гравитационное притяжение тянет все к центру массы. Если Земля была плоской, гравитация действовала бы по-разному в зависимости от того, где вы находитесь на плоскости;
5. Обзорность: На больших высотах или в открытом море мы видим, что горизонт является кривым. Это свидетельствует о кривизне Земли;
6. Путешествия вокруг Земли: Люди могут обойти Землю, двигаясь постоянно в одном направлении. Это было бы невозможно, если бы Земля была плоской;
7. Вариация звездного неба: Звезды, которые мы видим в северном полушарии, отличаются от звезд в южном полушарии. Это связано с кривизной Земли;
8. Не существует "секретных спутников ООН": Организация Объединенных Наций не владеет никакими спутниками, секретными или иными. Для космических исследований отвечают различные космические агентства и корпорации, такие как NASA, SpaceX, Roscosmos и другие;
9. Нет доказательств о хакерской атаке в 1972 году: в 1972 году технологии и интернет не были развиты до уровня, позволяющего "украсть" информацию со спутников. Также не существует никаких открытых данных о такой хакерской атаке, произведенной "серьезными хакерами из России". Тем более что в 1972 году России как таковой не существовало, существовал – Советский Союз;
10. Фотографии Земли демонстрируют ее как сферу: В 1972 году была сделана знаменитая фотография "Blue Marble" ("Синий шар") с борта аппарата Apollo 17, которая является одной из самых ясных и полных фотографий Земли, сделанных человеком. Эта фотография и множество других фотографий, сделанных со спутников и космических аппаратов, подтверждают, что Земля является сферой.
В связи с вышесказанным, утверждения, приведенные в видеосюжете, можно считать ложными. С подробной информацией о теории плоской Земли можно ознакомиться здесь.
- Источники
- Бурение в кратере Чиксулуб - нулевая точка вымирания динозавров
- Столкновения с астероидами: 10 самых крупных известных столкновений
- Современные представления о плоской Земле
- Тени и палки – эксперимент Эратосфена
- Графитация
- Кругосветное путешествие
- Фотография "Blue Marble"
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!