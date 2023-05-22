Правда ли, что создатели мультсериала про Симпсонов предвидели дату смерти королевы Елизаветы II?

В социальных сетях появился видеосюжет, создатели которого пытаются убедить зрителей в том, что популярный мультсериал о семейке Симпсонов предсказал дату смерти Елизаветы, королевы Британии. Объясняем, что это не так, а авторы видео при помощи видеомонтажа обманывают зрителей.

Teiginiai

В видеосюжете демонстрируется наклейка, наложенная на фон реальных кадров из “Симпсонов”, на которой указана дата 8 сентября 2022 года - день смерти королевы Британии.

Verdiktas

Достаточно посмотреть серию мультфильма про приключения Симпсонов и британской королевы под названием “Монологи Королевы”, чтобы убедиться, что никакой наклейки с предсказанием даты смерти королевы Елизаветы не было. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

В эпизоде мультсериала про приключения семейки Симпсонов с названием “Монологи Королевы” Гомер врезается в карету королевы на машине, которой он управляет, и предстает перед судом за преступление. Королева не умирает и не лежит в гробу в эпизоде. У «Симпсонов» есть собственная Википедия с более чем 39 000 статей. На странице королевы Елизаветы II в Wikisimpsons перечислены все эпизоды сериала, в которых упоминается британский монарх, и она не умирает ни в одном из них. Эпизод мультфильма, в котором Гомер Симпсон врезается в карету королевы на машине, можно посмотреть здесь и здесь.

фальшивка i оригинал Foto: Ekrano nuotr.

Любители теорий заговора с завидным постоянством пытаются доказать, что мультипликационный сериал про приключения семейки Симпсонов предсказывает будущее. В 2020 году сторонники конспирологических теорий опубликовали видео, в котором показывалось, что Симпсоны предсказали смерть Дональда Трампа. Однако наши коллеги из издания Lead Stories доказали, что это мистификация, а журналисты из издания Politifact подготовили список из самых интересных и смешных мистификаций, которые сторонники теорий заговора распространили о “Симпсонах”: Том Хэнкс заражается COVID-19 , протест против конвоя дальнобойщиков в Канаде, вторжение России в Украину и бунт в Капитолии 6 января 2021 года .

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