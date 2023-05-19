Правда ли, что в Европе детей призывают экспериментировать с однополостью?

Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, в котором рассказывается о том, что в Европе детей призывают экспериментировать с однополостью и навязывают противоестественное воспитание. Доказательством этого авторы видео считают выпуск презервативов для подростков. Объясняем, что создатели видео многое не договаривают и занимаются примитивными манипуляциями.

Teiginiai



В Швейцарии наладили выпуск презервативов для десятилетних мальчиков. То, что большинство нормальных людей считает противоестественным, на Запада уже давно норма.



Verdiktas



Видеосюжет состоит из нескольких фрагментов, которые были тенденциозно подобраны и смонтированы таким образом, чтобы создать максимально негативное мнение у зрителей о воспитании детей в западных странах. Онлайн-опрос 1480 подростков в 2008 году выявил, что первый половой акт у 6 проц. из них был в возрасте от 12 до 14 лет, причем у большинства из них не было под рукой презервативов либо если они были, то оказались неподходящими по размеру. Именно в Швейцарии и началось производство презервативов для подростков. Наш вердикт – манипуляция и полное отсутствие необходимой информации для полного понимания того, о чем говорится в видео.



Melo detektoriaus komentaras



В 2008 году ученые из университета в Базеле (Швейцария) по заказу Федеральной комиссии по делам детей и молодежи (EKKJ) провели онлайн-опрос 1480 подростков и молодых людей о том, насколько те осведомлены о сексуальности. Участники опроса должны были ответить на 43 вопроса онлайн-анкеты. С результатами опроса можно ознакомиться здесь и на сайте Федеральной комиссии по делам детей и молодежи. Вкратце:

На вопрос о том, когда они пережили свой “первый раз”, две трети 17-летних сказали, что уже пережили свой первый половой акт. Небольшая часть из 6 проц. респондентов, по-видимому, проявила сексуальную активность очень рано, в возрасте 12-14 лет. Свой первый половой акт респонденты в редких случаях описали как запланированный. Большинство молодых людей, которые не использовали контрацептивы, говорят, что это произошло слишком быстро или у них не было под рукой противозачаточного средства.

Манипуляция Foto: Ekrano nuotr.





Именно по результатам опроса общественного мнения и было принято решение начать производство презервативов “Hotshot” для подростков в качестве превентивной меры. “Hotshot” примерно на пять миллиметров уже, чем большинство имеющихся в продаже презервативов, и поэтому в первую очередь предназначен для подростков. О том, как в школах в Швейцарии выглядят уроки полового воспитания, можно узнать здесь и здесь. Презерватив является одним из самых распространенных методов контрацепции в Швейцарии.

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Согласно результатам опроса 12 970 молодых людей, который в Германии в 2008 году провел журнал для молодежи “Bravo”, каждый четвертый респондент заявил, что считает стандартный презерватив слишком большим.

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Mattel - американская компания, выпускающая куклу Барби – действительно выпустила нейтральные по половому признаку куклы Барби. Линейка кукол от Mattel – “Creatable World / Создаваемый мир” - с возможностью персонализации, которая побуждает детей создавать своих собственных персонажей. Каждый набор включает в себя одну куклу, две прически и множество вариантов укладки. По словам представителей компании, такие куклы могут обеспечить более инклюзивный подход к половому воспитанию. Стоит отметить, что никто не заставляет играть детей в такие куклы, решение купить или не купить куклы из линейки “Creatable World” принимают сами родители.

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