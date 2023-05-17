Teiginiai
Существовал план, что следующая война в Европе начнется с Украины, это подтверждает карта, опубликованная в марте 1939 года.
Verdiktas
Карту опубликовал американский журнал “Look” 14 марта 1939 года, составитель карты предполагал, что немецкие войска по приказу Адольфа Гитлера начнут войну против СССР с целью захвата Украины, а для этого им придется переместиться через территорию Польши, Чехословакии, Венгрии и Румынии. События, которые сопутствовали началу Второй мировой войны, пошли по совершенно другому сценарию, чем это предполагали составители карты, а сама карта никак не относится к нынешней политической обстановке в мире. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Создатели видеосюжета утверждают, что карта, на которой демонстрируется карта Европы с отмеченными на ней направлениями предполагаемого движения немецкой армии через Польшу, Чехословакию, Венгрию и Румынию по направлению к той части Украины, которая на тот момент находилась в составе Советского Союза, свидетельствует о планах начала следующей войны в Европе с Украины. Однако название карты “The next European war will start in Ukraine / Следующая европейская война начнется в Украине”, опубликованной в марте 1939 года, относится к следующей войне, которая, по мнению составителей карты, должна была вот-вот начаться в Европе после Первой мировой войны.
Однако события, которые сопутствовали началу Второй мировой войны, пошли по совершенно другому сценарию, чем это предполагали составители карты. Причем карта потеряла свою актуальность практически сразу после публикации в журнале. С хронологией событий 1939 года можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце: 15 марта германские войска вступили в Чехословакию, 16 марта Гитлер подписал в Пражском Граде указ, согласно которому Богемия и Моравия объявлены протекторатом Германии, 18 марта - что независимая Словакия взята “под защиту Германской империей”, 23 августа в Москве заключён “Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом”, известный также как “пакт Молотова — Риббентропа”. Первого сентября 1939 года Германия нападает на Польшу и начинается Вторая мировая война, 17 сентября Польша подверглась агрессии Советского Союза, чьи войска впоследствии оккупировали значительную часть польской территории, 30 ноября началась Зимняя война, когда СССР начал вторжение в Финляндию.
С целями внешней политики Германии и ее лидера Адольфа Гитлера в 1933 – 1945 годах можно ознакомиться здесь. Вкратце: Гитлер стремился к территориальной экспансии, которая во многом определялась его желанием воссоединить немецкие народы и стремлением к Lebensraum, “жизненному пространству”, которое позволило бы немцам стать экономически самодостаточными и защищенными в военном отношении.
- Источники
- Хронология 1939 года
- Энциклопедия Британника: Вторая мировая война
- Журнал Look – история появления и упадка
- Пакт Молотова – Риббентропа
- Внешняя политика Германии, 1933-1945 гг.
- Амбиции Адольфа Гитлера
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