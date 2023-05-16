Правда ли, что 24 страны намереваются сформировать альянс против роли доллара как мировой резервной валюты?

В социальных сетях появилось видео, в котором говорится о том, что 24 страны намереваются сформировать альянс против роли доллара как основной мировой резервной валюты. На самом же деле все сложнее, чем пробуют представить создатели видеосюжета, наш вердикт - в описании к видео полностью отсутствует информация, которая помогла бы понять зрителям что происходит на самом деле.

Teiginiai

Видеосюжет демонстрирует кадры награждения Владимира Путина, президента Российской Федерации орденом Дружбы Китайской Народной Республики. Видео сопровождается подписью: “в настоящее время 24 страны стремятся создать стратегический альянс, который бросит вызов десятилетиями удерживаемой долларом США роли мировой резервной валюты”.

Verdiktas

В описании к видео полностью отсутствует информация, которая помогла бы понять зрителям и читателям, какие страны, сколько стран, действительно ли они намереваются сформировать альянс против роли доллара как мировой резервной валюты и для каких целей им это требуется. Наш вердикт – отсутствует необходимый для понимания контекст.

Melo detektoriaus komentaras

Весь видеосюжет состоит из фрагментов кадров церемонии награждения Владимира Путина, президента Российской Федерации орденом Дружбы Китайской Народной Республики. Владимир Путин получил эту награду в 2018 году во время своего визита в Китай.

Манипуляция Foto: Ekrano nuotr.



Альянс стран, о котором говорится в видео, это, видимо, организация БРИКС (BRICS), в которую входят пять государств - Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Остальные страны, о которых говорится в видео, – кандидаты в эту организацию. По словам представителя ЮАР в БРИКС Анила Суклала, в число стран, которые официально обратились с просьбой о присоединении, входят Саудовская Аравия и Иран. Другие страны, которые выразили заинтересованность в присоединении, включают Аргентину, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезию, а также две страны из Восточной Африки и одну из Западной Африки, которые он не назвал. Однако трудно сказать, будет ли БРИКС расширяться, так как другие страны опасаются, что их влияние будет ослаблено, особенно если будут приняты близкие союзники Пекина.

Вкратце: за попытками бросить вызов доминации доллара в качестве основной мировой валюты для торговли стоят Россия и Китай, которые таким образом пытаются ограничить геополитическое влияние США. По словам Зиада Дауда, главного экономиста по развивающимся рынкам в Bloomberg Economics, рост в развивающихся странах означает “медленное” снижение господства доллара. Тем не менее, доллар, вероятно, останется доминирующей валютой в течение “долгого времени”, считают управляющие финансами из Йоханнесбурга Vestact Ltd.

“Ни одна другая валюта не обладает такой узнаваемостью, стабильностью и экономической мощью, – говорится в сообщении для клиентов. - Единственная валюта, которая отдаленно близка к тому, чтобы заменить доллар, – это евро”. С тем, какую долю занимают валюты в мировых резервах финансовых банков, можно ознакомиться здесь.

С еще несколькими версиями дальнейших перспектив использования доллара в качестве основной мировой финансовой валюты и валюты каких стран могут стать конкурентами доллару можно ознакомиться здесь и здесь.

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