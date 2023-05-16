Правда ли, что Джо Байден носит маску?

В социальных сетях появился видеоролик с фрагментом одного из выступлений Джо Байдена, президента США. В нем видно, как глава США дотрагивается до шеи, на которой появляются морщины. По мнению создателей видео, это является свидетельством, что Байден носит маску, однако это не так. Наш вердикт – манипуляция.

Teiginiai



В видеоролике видно, как Джо Байден выступает перед толпой. При этом он дотрагивается до шеи, на которой появляются морщины. По мнению создателей видео, это является свидетельством, что Байден носит маску.



Verdiktas



Хотя на коротком фрагменте видеоклипа видно, как на шее Байдена появляются морщины, в клипе нет другой информации, показывающей, почему это произошло. Клип не является доказательством того, что Джо Байден носит маску. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Конспирологическая теория о том, что Джо Байден носит маску, впервые появилась в телеграм-канале, владельцы которого занимаются распространением теорий заговора.

В полной версии видео, сделанной в аэропорту Дублина, когда Джо Байден встретился с сотрудниками посольства США, детьми и пожарными в начале своего визита в Ирландию видно, что Байден был одет в рубашку, из-за которой его шея казалась немного сдавленной. Байден дотрагивается до шеи на 5.20 минуте видео. С текстом выступления Байдена в аэропорту Дублина можно ознакомиться здесь - на сайте Белого Дома.

Манипуляция Foto: Ekrano nuotr.

В видео есть несколько моментов, когда можно заметить напряжение вокруг воротника рубашки. Таким образом, когда шея президента поворачивается, морщины вдоль воротника становятся более заметными. Обычно этот эффект не замечается, так как большинство выступлений президента происходит перед толпой, а не на расстоянии от нее.

Качество видео в клипе, опубликованном конспирологами, плохое, продолжительность клипа значительно укорочена, а контрастность настолько увеличена, что затрудняет восприятие контекста и создает впечатление более темных тонов. Оригинальное видео показывает более естественный оттенок и внешний вид кожи, а эффект выглядит менее ярко выраженным. В любом случае, данный клип не демонстрирует и не свидетельствует о том, что Байден носит маску.

Напомним, что Джо Байдена, как и любого известного политика, сопровождают самые разнообразные конспирологические теории. Так несколько ранее сторонники теорий заговоров утверждали, что настоящий Джо Байден умер несколько лет назад и его заменил его брат-близнец. Однако у Джо Байдена нет брата-близнеца, он старший из четырех братьев и сестер, у него есть сестра Валери и два брата - Джеймс и Фрэнк. С биографией Джо Байдена можно ознакомиться здесь и здесь. Конспирологи также распространяли сообщения, что Джо Байден якобы является рептилоидом, то есть разумной рептилией принявшей облик человека – теория заговора, сторонники которой верят в разумных рептилий, управляющих человечеством. То, что конспирологи приняли за клубок змей на кисти Байдена, оказалось розарием, который Джо Байден носит в память об умершем сыне – Бо Байдене.

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