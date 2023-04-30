Правда ли, что цифровыми деньгами смогут пользоваться только те, кто подчиняется правительству?

Пользователи социальных сетей в очередной раз обсуждают видеосюжет, в котором говорится о планах мировых правительств по контролю общества при помощи цифровых денег (CBDC). Мы ознакомились с видео и выяснили, что его авторы передергивают факты и пытаются напугать зрителей своими фантазиями, которые имеют очень немного общего с тем, чем цифровые деньги являются на самом деле.

Teiginiai



Государство заставит зарегистрировать цифровой кошелек всех бюджетников, пенсионеров, студентов, людей, получающих социальные выплаты от государства и пособия на детей, объявив, что деньги они будут получать только на цифровой кошелек. Таким образом огромное количество людей будет обеспечено для работы цифровых денег, так людей подсоединят к цифровым деньгам. Вторая стадия – стадия развертывания. Государство объявит, что все, у кого есть цифровой кошелек, получат базовый доход в размере прожиточного минимума. Деньги эти будут запрограммированы, чтобы их можно было потратить, например только на продукты. Третья стадия – уничтожение наличных и безналичных денег (для цифровых денег – интернет не нужен), касса чтобы что-нибудь купить при помощи цифровых денег будет не нужна. В магазинах появятся только товары, которые можно купить на цифровые деньги, а товары, которые продаются через обычные кассы, постепенно исчезнут. Затем появятся магазины, где можно покупать только на цифровые деньги. Цифровые деньги полностью вытеснят наличные и безналичные деньги и тогда наступит последняя стадия – цифровыми деньгами смогут пользоваться только те, кто подчиняется правительству.



Verdiktas



В тексте предполагается, что цифровые деньги вытеснят наличные и безналичные деньги, и только те, кто подчиняется правительству, смогут ими пользоваться. Это предположение является спекулятивным и не подтверждается фактами. Внедрение цифровых валют может иметь различные последствия для экономики и общества, но точные результаты и ограничения зависят от специфических условий и регулирования в каждой стране. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Цифровые валюты центральных банков (CBDC) представляют собой электронный вид денег, которые пользователи и компании хранят в центральном банке своей страны, таком как, например, Центральный Банк Литвы или Банк Англии. На март 2023 года CBDC были введены в 4 странах, в то время как еще 114 стран исследовали данную концепцию. Более подробную информацию об аббревиатуре CBDC можно найти здесь. Каждая страна тщательно анализирует возможность внедрения и использования CBDC. Европейский Союз также работает над концепцией цифрового евро. О цифровом евро и его функциях можно узнать здесь. Внедрение CBDC требует разработки сложной правовой базы, включая стандарты конфиденциальности, защиты потребителей и противодействия отмыванию денег, которые должны быть усилены перед тем, как применять данную технологию. Концепции цифровых денег создаются не для установления абсолютного контроля, подключения людей к сети Интернет и так далее. Все эти теории являются результатом авторского воображения.

Ложь Foto: Ekrano nuotr.

С концепцией цифрового рубля можно ознакомиться здесь. Цифрорубли можно будет использовать точно так же, как и обычные купюры и монеты, банковские карты и электронные кошельки: расплачиваться за товары и услуги, делать переводы. Главное отличие цифрорублей от существующих форм в том, что они будут храниться не в портмоне и не на банковских счетах, а в цифровых кошельках на платформе, разработанной Банком России. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что информация о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных денег является неправдой. “Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета”, — такими словами Набиуллина опровергла появившиеся слухи относительно цифровой валюты.

Глава Банка России напомнила, что цифровой рубль – это третья форма денег, и потребители будут решать сами, какой формой российских денег он будет пользоваться. “Каждый человек сам будет решать, пользоваться им или нет. Чем он будет полезен людям – это бесплатные переводы. Но по нему не начисляются проценты. То есть, безналичные все равно всегда будут нужны, – это деньги на наших счетах, на них начисляются проценты”, – подчеркнула она.

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Одними из преимуществ цифровых денег являются конфиденциальность, которая стоит во главе угла дизайна, больший контроль над личными данными и безопасностью, а также улучшенная анонимность в процессе совершения оплаты. Среди недостатков можно выделить то, что сосредоточение данных в руках центральных банков может увеличить риски для приватности граждан, неправильный подход к дизайну может ухудшить ситуацию с защитой данных в области цифровых платежей, а отсутствие должной безопасности может вызвать серьезное недоверие со стороны пользователей.

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