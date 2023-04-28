Говорил ли Сталин, что "пенсия – это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений"?

В социальных сетях появилась цитата о пенсионном возрасте, которая приписывается Сталину, и информация о выходе на пенсию во времена СССР. На самом деле достоверность того, что цитата принадлежит Сталину более чем сомнительная, а информация о пенсионном возрасте в Советском Союзе на самом деле является манипуляцией фактами.

Teiginiai



"Пенсия – это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений" - Иосиф Сталин.

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Пенсионный возраст был рассчитан в СССР научно на основании биологических возможностей человека. Женщина после 55 лет, а мужчина после 60 не могут работать по причине прекращения выработки половых гормонов. Организм после отхода ко сну уже не восстанавливается после 8-часового сна, идет постепенная разбалансировка организма, которая затягивается на 10 – 15 лет – это и есть срок дожития. Человек после 60 лет может еще жить, но уже не может работать. Повышение пенсионного возраста многих сведет раньше времени в могилу.

Verdiktas



Цитата, которая приписывается Сталину, скорее всего, ему не принадлежит. Мнение о том, что люди после определенного возраста не могут работать, является стереотипом. Многие люди продолжают работать и вносить значительный вклад в общество после достижения пенсионного возраста. Возраст, как правило, не является единственным определяющим фактором для оценки работоспособности человека. Скорее, это зависит от индивидуальных навыков, опыта, знаний и состояния здоровья. Наш вердикт – мистификация.



Melo detektoriaus komentaras



Текст на картинке со Сталиным является манипуляцией и обманом Сталин якобы заявил, что “пенсия – это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений” в одной своих статей опубликованных в книге “Экономические проблемы социализма в СССР”. На самом деле в книге, которая насчитывает порядка 44 страниц, ни на одной из них такой цитаты нет.

Частичная ложь Foto: Ekrano nuotr.

Разговоры о том, что граждане Советского Союза как во времена Сталина, так и Горбачева получали большую пенсию – миф, который легко опровергнуть при помощи статистических данных. С информацией о том, на какую на самом деле пенсию могли рассчитывать жители СССР, можно ознакомиться здесь. Вкратце: пенсии по старости с 1928 г. существовали лишь у рабочих некоторых отраслей промышленности. В 1937 г. пенсии ввели и для служащих. Однако колхозники не могли рассчитывать на помощь от государства. К концу 1950 на пенсии могли претендовать лишь рабочие и служащие. Пенсии для колхозников появились только в 1964 г. Минимальная пенсия, которую получало большинство колхозников, составляла 12 рублей в месяц

1) Утверждение о том, что женщины после 55 лет, а мужчины после 60 лет не могут работать из-за прекращения выработки половых гормонов, является некорректным. Хотя уровень гормонов может снижаться с возрастом, это не означает, что люди становятся полностью неработоспособными. Фактическая работоспособность зависит от индивидуального состояния здоровья и физической формы, а также от характера работы.

2) Утверждение о том, что организм после отхода ко сну уже не восстанавливается после 8 часового сна после достижения определенного возраста, не имеет научного обоснования. Восстановительные процессы в организме продолжаются на протяжении всей жизни, хотя их скорость может снижаться с возрастом.

3) Срок дожития зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, качество медицинского обслуживания и социальную поддержку. Утверждение о том, что разбалансировка организма затягивается на 10-15 лет и это и есть время дожития, является неточным и упрощенным.

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