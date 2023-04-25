Правда, что "Румыния и Польша претендуют на часть территории Украины"?

Провластный белорусский телевизионный канал АТН несколько дней назад в эфир выпустил видеосюжет, в котором заявляет, что Украина с Польшей и Румынией за поставки оружия расплатится своей территорией, а Варшава и Бухарест уже выдвигают территориальные требования к Киеву. Мы выяснили, что белорусские пропагандисты манипулируют фактами.

Teiginiai

Украина с Польшей и Румынией за поставки оружия расплатится своей территорией.

Свое претензии открыто заявляет Румыния. Польша забирает так называемые Кресы а Румыния – Бессарабию. В Молдавии праздновали день присоединения Бессарабии к Румынии, Майя Санду назвала годовщину аннексии ее страны важным днем для всех румын.

Verdiktas

Ни Румыния, ни Польша не предъявляли каких-либо территориальных претензий к Украине. Наш вердикт – видеосюжет является манипуляцией фактами.

Melo detektoriaus komentaras

Диана Шошоакэ, румынский парламентарий, действительно зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях и аннексию территорий, которые сейчас являются частью Украины. Одним из ключевых моментов видеосюжета является подача цитаты Дианы Шошоакэ о зарегистрированном ею законопроекте под таким углом, что выглядит это так, будто бы парламент Румынии действительно принял решение о немедленном объединении с Молдавией.

Ложь Foto: Ekrano nuotr.

На официальном сайте министерства иностранных дел можно узнать о том, как развивается сотрудничество Румынии и Украины. Информации о территориальных претензиях к Украине либо готовящейся аннексии Молдавии там нет. С разговором Богдана Ауреску, главы МИДа Румынии, и Дмитрия Кулебы, министром иностранных дел Украины, можно ознакомиться здесь. Из беседы румынского и украинского министров иностранных дел явствует, что Бухарест поддерживает Киев и осуждает развязанную Российской Федерацией войну против Украины. Отсутствует информация о каких-либо попытках объединения с Румынией как на сайте министерства иностранных дел Молдавии, так и на сайте ее правительства.

С историей Молдавии и Бессарабии можно ознакомиться здесь и здесь. Отметим, что говорить об аннексии Молдавии Румынией в 1918 году ошибочно. На самом деле парламент Молдавской демократической республики, образовавшаяся после Февральской революции 1917 года, в конце ноября 1918 года принял решение об объединении Бессарабии с Румынией. 28 октября 1920 года Англия, Франция, Италия и Япония подписали с Румынией Парижский протокол, согласно которому эти страны признали суверенитет Румынии над Бессарабией.

Румыния, как и Польша, является членом Североатлантического Союза, придерживается международных правовых норм и не ведет захватнических войн. Попытка аннексировать соседнюю страну (Молдавию) и насильно захватить часть территории другой (Украины) наверняка встретилась бы с самой жесткой реакцией как со стороны других стран НАТО, так и Европейского Содружества.

Диана Шошоакэ, румынский политик, которая выдвинула зарегистрировала законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях и аннексию территорий, которые сейчас являются частью Украины, по сообщениям румынских СМИ, занимает пророссийскую позицию и тесно общается с послом Российской Федерации в Украине. Помимо этого у Шошоакэ репутация сторонницы теорий заговора, часть из которых, по ее словам, ей сообщили в российском посольстве. Так, например, она считает, что “Украина распадется на части и утратит часть своих территорий, но в то же время она образует новое государство вместе с Польшей и будет способствовать расчленению Румынии”. Подробное опровержение этого фейка подготовили наши коллеги из Румынии. Они подчеркивают, что в марте 2023 года аналитический центр Robert Lansing Institute утверждал, что Диана Шошоакэ имеет связи с российской военной разведкой, и что последняя операция ГРУ в Румынии — это именно тот законопроект об аннексии части территории Украины, который она внесла.

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Российские СМИ и пророссийские блогеры постоянно распространяют ложную информацию о том, что Польша либо претендует на часть территории Украины, либо о том, что военнослужащие польской регулярной армии воюют в Украине против российской армии, либо о том, что Польша вот-вот начнет военные действия против Украины. Все эти нарративы и сообщения объединяет одно – они являются ложью и дезинформацией. Министерство обороны Польши систематически разоблачает и отрицает подобные обвинения.

Польша, как и Литва, как и все европейские страны подписала Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности.

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