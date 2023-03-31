Правда ли, что в вакцинировавших людей странах очень много избыточных смертей?

Пользователи социальных сетей активно обсуждают видео, в котором говорится о том, что в странах, где применялись вакцины, выросло количество избыточных смертей. Мы ознакомились с видео и выяснили, что его создатели манипулируют фактами и распространяют частично ложную информацию.

Teiginiai



1) В странах, где применялись западные вакцины от коронавируса, большое количество избыточных смертей. Многие врачи убеждены, что это последствия многократной вакцинации, которая навязывалась жителям западных стран. Врачи на Западе фиксируют всплеск внезапных и необъяснимых смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Многие вирусологи рост смертей связывают с распространением американских вакцин от коронавируса;

2) “В Канаде за полтора года внезапно умерли 32 врача, которые сделали себе по три или четыре прививки от коронавируса”, – сообщают авторы видео со ссылкой на Уильяма Макиса, врача из Канады;

3) В качестве экспертов в видеосюжете выступают Дмитрий Еделев, профессор, доктор медицинских наук, и Александр Разуваев, экономист.

Verdiktas



Именно перенесенный Covid-19 скорее всего является одним из основных факторов, способствовавших увеличению избыточного числа смертей, а вовсе не прививки от этой болезни, как пытаются доказать авторы видео. Вывод о том, что избыточная смертность была вызвана вакцинами от коронавируса, не подтверждается данными. Наш вердикт – частичная ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Сюжет появился в информационно-аналитической программе “Постскриптум”, которая выходит на российском телевизионном канале “ТВЦ”. Создатели видеосюжета среди прочего цитируют ирландское издание Irish Examiner, которое опубликовало материал о росте количестве смертей в Ирландии, эту информацию они комментируют следующим образом: “многие вирусологи рост смертей связывают с распространением американских вакцин от коронавируса”.

Частичная ложь Foto: Ekrano nuotr.

Проблемы избыточной смертности мы рассмотрим на примере Великобритании. В статье Irish Examiner ирландские врачи говорят совершенно другое: “Иван Перри из Школы эпидемиологии и общественного здравоохранения UCC предполагает, что грипп и другие респираторные заболевания могут быть причиной тревожного всплеска смертности. Возможно также, что люди стали немного более уязвимыми после коронавируса, поскольку после перенесенного коронавируса (а не в результате вакцинации – ред.) существует повышенный риск сердечных заболеваний.

С результатами одного из исследовании о угрозе сердечных осложнений после SARS-CoV-2 и вакцинации мРНК от COVID-19 можно ознакомиться здесь. Вкратце: риск сердечных осложнений был значительно выше после заражения SARS-CoV-2, чем после вакцинации мРНК COVID-19 как для мужчин, так и для женщин во всех возрастных группах.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале “Кардиоваскулярные исследования” в январе 2023 года, участвовала группа из более чем 7500 человек с ранее существовавшими заболеваниями сердца и без них, которые заразились Covid-19 в период с марта по ноябрь 2020 года (то есть до того, как вакцина была доступна в Великобритании). По сравнению с неинфицированными людьми, у этой группы вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была примерно на 40% выше, а вероятность смерти в течение 18 месяцев после этого - в пять раз выше. Люди, перенесшие тяжелую инфекцию, подвергались еще большему риску. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе ранее инфицированные подвергались более высокому риску следующих проблем с сердцем и системой кровообращения:

* Сердечные приступы;

* Ишемическая болезнь сердца;

* Сердечная недостаточность;

* Тромбоз глубоких вен (ТГВ);

Более подробно о влиянии коронавируса на сердце и организм в целом можно прочитать здесь. Отметим, что некоторые доказательства показывают наличие связи между Covid-19 и повышенным риском развития диабета в течение нескольких недель после заражения. Данные британского Управления национальной статистики (ONS) показывают, что 60 человек в Англии и Уэльсе умерли из-за “вакцины против COVID-19, вызывающей побочные эффекты при терапевтическом использовании” до конца февраля 2023 года. В свою очередь данные по состоянию на декабрь 2022 года, рассматривающие смертность от всех причин, указывают на то, что у непривитых людей больше шансов умереть, чем у привитых.

Профессор Питер Опеншоу, подчеркивает, что избыточная смертность в целом “связана с долгосрочным недостатком инвестиций в здравоохранение и социальную помощь, а также с нехваткой персонала и коек”. Он сказал, что сочетание гриппа, инфекции COVID, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и риновируса, наряду с вторичным увеличением числа инсультов и сердечных заболеваний, также были сопутствующими факторами.

По мнению ученых, причины избыточной смертности следующие: во-первых, вирус SARS-CoV-2 все еще циркулирует, и эпидемиологические данные показывают, что смертность от COVID-19 по-прежнему составляет значительную часть избыточной смертности. Во-вторых, исключительная жара в июле и августе 2022 года, вероятно, увеличила риск смерти, поскольку избыточная жара может прямо или косвенно может привести к смерти. В-третьих, системы здравоохранения многих стран все еще не оправились от пандемии COVID-19. Многие больницы по-прежнему испытывают недостаток финансирования, оборудования и персонала, что приводит к неоптимальному уходу за пациентами.

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Врачи в Канаде умерли не из-за вакцинирования. Канадские журналисты выяснили, что: “10 умерли от рака, трое погибли в автомобильных авариях, один погиб при восхождении на вершину горы, один утонул при попытке спасти своего сына, пятеро перенесли сердечный приступ и шестеро покончили жизнь самоубийством. Другие боролись с текущими или внезапными заболеваниями, не связанными с COVID-19, или семья предпочла не говорить, но подтвердила, что это не было связано с вакциной.”

Врачебная лицензия Уильяма Макиса, на которого ссылаются редакторы из российской информационно-аналитической программы “Постскриптум”, недействительна.

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