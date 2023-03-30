Правда ли, что вакцина Pfizer может вызвать бесплодие у мужчин?

Дискуссию и споры в социальных сетях вызвал видеосюжет о том, что якобы появились данные, которые говорят о том, вакцина от коронавируса производства компании Pfizer может привести к бесплодию. Мы ознакомились с видео и выяснили, что все доказательства, которые приводят авторы видео, на самом деле являются либо недостоверными, либо манипуляцией фактами.

Teiginiai

В США разгорается новый скандал вокруг фармкомпании Pfizer. Появились данные исследования, которые показали, что их вакцина от коронавируса может привести к бесплодию. Об этом побочном эффекте разработчики знали. Но скрывали. А чтобы вакцина попала на рынок, фармгигант использовал все свое влияние и раздавал взятки. В схеме могут быть замешаны люди на высоких постах, в том числе и в руководстве Евросоюза.

Verdiktas

Видеорепортаж, подготовленный и выпущенный в эфир журналистами российского телеканала “Звезда”, который принадлежит Министерству обороны Российской Федерации, состоит из неподкрепленной фактами конспирологической теории о влиянии вакцин от коронавируса на фертильность мужчин и женщин. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Авторы видеорепортажа ссылаются на то, что их слова о негативном влиянии вакцин от коронавируса на фертильность мужчин и женщин подтверждают серьезные научные исследования и доказательства адвоката Роберта Фрэнсиса Кеннеди, племянника президента Джона Кеннеди, Джордона Триштона Уокера, якобы директора по исследованиям компании Pfizer.

Ложь Foto: Ekrano nuotr.

Однако научные исследования подтверждают как раз обратное – вакцины от коронавируса не оказывают влияния на фертильность как мужчин, так и женщин. Исследователи не обнаружили значительных изменений в характеристиках сперматозоидов после вакцинации.

Согласно исследованию, в котором приняло участие более 2000 пар, вакцинация против COVID-19 не влияет на шансы зачать ребенка. Исследователи не обнаружили различий в шансах на зачатие, если мужчина или женщина были вакцинированы, по сравнению с непривитыми парами. Вакцины против COVID-19 могут временно немного изменить менструальный цикл, но не могут навредить фертильности женщин.

Не существует и научных доказательств того, что вакцины против COVID-19 способны причинить вред беременным или младенцам. Напротив, рецензированные научные исследования показывают, что прививка во время беременности способствует формированию иммунитета к COVID-19 у новорожденных детей. С еще одной публикацией, в которой подробно рассказывается о том, что вакцины не оказывают влияния на фертильность людей, можно ознакомиться здесь.

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Видеоинтервью Джордона Триштона Уокера, якобы директора по исследованиям компании Pfizer, на которого ссылаются авторы видеосюжета, вызывает ряд сомнений. Анализ интервью указывает на то, что, скорее всего, ролик создан для того, чтобы производить негативное впечатление о фармкомпаниях, демонизировать их и продвигать антивакцинаторскую повестку. Детальный разбор видеосюжета с Джордоном Триштоном Уокером можно найти у наших коллег из проекта provereno.media.

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Роберт Фрэнсис Кеннеди в последние годы приобрел известность как сторонник конспирологических теорий. 8 мая 2019 года издание Politico опубликовало открытое письмо членов семьи Кеннеди, в котором они заявили, что Роберт Кеннеди-младший распространяет в соцсетях опасную дезинформацию, которая может оказать пагубное влияние на иммунизацию и стать причиной недоверия к вакцинам. Цитируем фрагмент письма, в переводе наших коллег из factcheck.kz:

“Мы любим Бобби. Он — один из величайших защитников окружающей среды. Его работа по очистке реки Гудзон и его неустанная борьба против корпораций, которые загрязняют наши водные пути и подвергают опасности семьи, положительно повлияли на жизнь бесчисленного количества американцев. Мы стоим за ним в его непрекращающейся борьбе за защиту нашей окружающей среды. Однако в отношении вакцин он ошибается.

Его работа против вакцин имеет ужасающие последствия. Проблема общественного здравоохранения прямо сейчас заключается в том, что многие люди больше боятся вакцин, чем болезней, потому что им посчастливилось никогда не видеть этих болезней и их разрушительного воздействия. Но это не удача; это результат согласованных усилий по вакцинации на протяжении многих лет. Нам не нужны вспышки кори, чтобы напомнить нам о ценности вакцинации”.

Кейтлин Кеннеди Таунсенд, Джозеф П. Кеннеди II, Мэйв Кеннеди Маккин.

С подробной информацией о том, как Роберт Кеннеди-младший стал конспирологом, можно ознакомиться здесь, а здесь можно узнать о том, как Дональд Трамп сначала попросил Кеннеди возглавить комиссию по изучению безопасности вакцин, а затем прекратил всякие контакты с ним.

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