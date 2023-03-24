Правда ли, что ввод цифровых денег аннулирует право на частную собственность и введет электронное рабство?

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, в котором рассказывается о планах по вводу цифровых денег (CBDC). По мнению автора видеосюжета, CBDC - свидетельство заговора и попытка превратить всех людей в рабов. Объясняем, почему это не так.

Teiginiai

1) Подпись будет в цифровом виде, физическая подпись будет не нужна, фактически это означает, что вы отдаете в управление государству вашу электронную подпись. Следовательно вы отдаете ему абсолютно все. Подписи на документах аннулируются, в случае не дай бог вашей кончины все ваше имущество перейдет управляющему трасту, то есть государству, потому что вы доверили ему вашу подпись;

2) В мире есть такой заговор: когда у людей появится электронная подпись, в жизнь войдет принудительная медицина, и если люди, например, не пожелают вакцинироваться, то им просто не выдадут электронных денег. Заблокируют карту. К этому стремятся люди, которые управляют миром.

Verdiktas



То, о чем рассуждает автор видеосюжета, является очередной конспирологической теорией. Концепция цифровых денег не предусматривает всего того, о чем говорится в видео, а именно установления тотального контроля, уничтожения права частной собственности и так далее. Все эти теории - плод воображения автора. Ни создание электронных кошельков, ни ввод цифровой валюты – евро, доллара, рубля или юаня - не является свидетельством установления тотального цифрового рабства. Наш вердикт – ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Автор видео в основном рассказывает о том, какие последствия, по ее мнению, будут у ввода цифровых денег как на территории Российской Федерации, так и в других странах.

Цифровые валюты центрального банка (CBDC) — это электронная форма денег, которую потребители и предприятия хранят в центральном банке своей страны, таком, как, например, Центробанк Литвы или Банк Англии. В марте 2023 года CBDC действовали в 4 странах, и еще 114 стран изучали эту концепцию. С тем, что на самом деле кроется за аббревиатурой, можно ознакомиться здесь и здесь.

Ложь Foto: Ekrano nuotr.

У использования CBDC есть как много преимуществ, так и ряд минусов. Среди преимуществ – конфиденциальность является одной из наиболее важных особенностей дизайна, больше контроля над личными данными и безопасностью, расширенная возможность обеспечения анонимности в процессе оплаты. Среди минусов – концентрация данных в руках центральных банков может привести к повышенным рискам для конфиденциальности граждан, неправильный выбор дизайна может усугубить проблемы с защитой данных при цифровых платежах, отсутствие безопасности может привести к серьезному недоверию со стороны пользователей.

Именно поэтому каждая страна тщательно изучает вопрос ввода CBDC и их использования. Для CBDC требуется сложная нормативно-правовая база, включая стандарты конфиденциальности, защиты потребителей и борьбы с отмыванием денег, которые необходимо сделать более надежными, прежде чем внедрять эту технологию. Концепция цифровых денег не предусматривает всего того, о чем говорится в видео, а именно установления тотального контроля, уничтожения права частной собственности и так далее. Все эти теории - плод воображения автора.

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С концепцией цифрового рубля можно ознакомиться здесь. Вкратце – цифрорубли можно будет использовать точно так же, как и обычные купюры и монеты, банковские карты и электронные кошельки: расплачиваться за товары и услуги, делать переводы. Главное отличие цифрорублей от существующих форм в том, что они будут храниться не в портмоне и не на банковских счетах, а в цифровых кошельках на платформе, разработанной Банком России. Отправитель сможет маркировать цифровые рубли, чтобы получатель расходовал их только на определенные цели. Например, родители смогут маркировать деньги, которые переводят детям, и помеченные деньги можно будет потратить, допустим, только на оплату проезда и обедов в школьной столовой.

Банк России предполагает, что “смарт-контракты на платформе цифрового рубля позволят ускорить, упростить и сделать прозрачными самые разные сделки. Например, с их помощью можно продать недвижимость. Цифровые рубли покупателя квартиры автоматически поступят продавцу, как только недвижимость будет зарегистрирована на нового владельца. Или через смарт-контракт провести закупку товара. Поставщик получит оплату за свою продукцию сразу после того, как она доедет до покупателя. Предполагается, что люди и компании смогут заключать смарт-контракты прямо на платформе. В контракте должны быть указаны сумма сделки, ее условия, а также доверенное лицо, которое уведомит платформу о том, что эти условия выполнены. Например, Росреестр сообщит о перерегистрации жилья, транспортная компания — о доставке товара. После этого платформа мгновенно зачислит цифрорубли продавцу”.

Тестирование цифрового рубля начнется с первого апреля 2023 года. В пилотном проекте по использованию цифрового рубля ограниченным кругом клиентов примут участие 13 банков.

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И в завершении нам бы хотелось добавить, что никакого всемирного заговора по уничтожению, полному либо частичному геноциду человечества не существует. О конспирологических теориях и о том, почему они так и остаются конспирологическими теориями, мы рассказывали здесь и здесь.

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