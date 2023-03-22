Правда ли, что "для ЕС и США Польша и страны Балтии из-за кризиса отходят на задний план"?

Видеосюжет, появившийся в социальных сетях, повествует о том, “что из-за кризиса для Европейского Союза и США страны Балтии и Польша отходят на задний план”, об этом якобы пишут в британском журнале The Economist. Мы ознакомились с материалом британских журналистов и выяснили, что пишут они как раз о том, что кризис усилил позиции стран Балтии и Польши в ЕС.

Teiginiai

1) Британский журнал The Economist опубликовал статью об ослаблении влияния стран стран Балтии, Польши и других стран Восточной Европы внутри Европейского Союза. По мнению британских журналистов, по мере разрастания экономического кризиса в Европе значение указанных государств для ЕС продолжит снижаться;

2) Вскоре страны Восточного блока и вовсе отойдут на задний план. The Economist отмечает, что период расцвета указанных стран пришелся на начало российской спецоперации, когда Евросоюз еще не испытывал финансовых трудностей и был полон решимости наказать Россию за ее агрессивное поведение. Русофобская риторика поляков прибалтов и поляков в начале прошлого года приветствовалась в брюссельских кабинетах, поскольку позволяла достигать оперативного консенсуса по вопросам согласования пакетов экономических санкций. Однако после года санкционного противостояния с Россией страны Восточной Европы стали терять свое влияние в Европарламенте и Еврокомиссии;

Verdiktas

Создатели видеосюжета “креативно” интерпретировали и дополнили статью, которую опубликовал The Economist. Материал, опубликованный в британском издании, называется “Война в Украине усилила Восточную Европу”, авторы видеосюжета пытаются доказать совершенно противоположное. Наш вердикт - ложь.

Melo detektoriaus komentaras

В The Economist статья была опубликована 27 февраля, в ней говорится о том, что война России с Украиной усилила влияние стран Балтии и Польши в Европе, хотя и не настолько, насколько этим стран бы хотелось. С оригиналом материала можно ознакомиться на портале The Economist. Мы процитируем несколько фрагментов:

* “то, что настроение в европейских кругах изменилось, не вызывает сомнений. То, что это приведет к росту влияния таких стран, как Польша, самой большой из "бухарестской девятки", гораздо менее определенно”;

* „западные европейцы признают, что сейчас настал момент Центральной Европы. Предупреждения бывших советских сателлитов о риске зависимости от России в газоснабжении раньше воспринимались в Германии как чрезмерная тревога; теперь они воспринимаются как прозорливость. ”;

* „влияние в ЕС обусловлено численностью населения и экономическим весом. В противном случае может помочь ловкая дипломатическая работа. Ни в одной из этих областей Центральная Европа не выделяется. Вместе взятые, население "бухарестской девятки" составляет 95 млн. человек, что составляет примерно пятую часть от общего числа стран ЕС”;

* „экономический вес группы ("бухарестской девятки" – ред.) растет, а уровень жизни постепенно сокращает разрыв с Западной Европой. Необходимость для Европы перенести некоторые цепочки поставок из Китая может придать ей еще больший вес. Однако отсутствие финансовой интеграции – Польша не входит в евро – несколько ограничивает ее влияние”;

* „cтраны ЕС приобретают влияние благодаря своей способности и готовности решать общие проблемы континента. Для этого необходимо общее понимание того, что это за проблемы. Польша и ее союзники будут по-прежнему услышаны, пока внимание Европы и всего мира будет сосредоточено на том, что происходит у ее границ. Что будет после этого – менее ясно”.

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Российские СМИ и блогеры постоянно пытаются креативно интерпретировать и изменить действительность. Так, например, недавно появились сообщения, что Россия отключила страны Балтии электричество якобы за неуплату задолженности. Литва с момента российской агрессии против Украины отказалась покупать электричество из России, поэтому Россия никак не может “отключить за неуплату” Литву. Вся электрическая энергия, которую Литва потребляет, страна либо производит сама, либо импортирует при помощи энергомостов со Швецией и Польшей. Об этом можно прочитать здесь и здесь.

Вкратце: “В 2022 году в Литву было импортировано 11,219 ТВтч электроэнергии, что на 5,3% меньше, чем в 2021 году, и экспортировать 2,652 ТВтч, что на 7,7% меньше, чем в 2021 году. По сравнению с предыдущим годом, война в Украине привела к значительному изменению импорта электроэнергии в 2022 году. Импорт со Швецией вырос на 35,1% (5,029 ТВтч), а с Польшей – на 28,6% (1,104 ТВтч), заменив собой торговлю электроэнергией из России, прерванную после войны в Украине”.

Другим примером, является видеорепортаж, о том, что “Россия больше не дает кредитов странам Балтии, а ранее сформировала государственность Литвы”. Ни Литва, ни страны Балтии не обращались к России с просьбой о кредитовании – это миф российской пропаганды. Таким же мифом является и заявление о том, что Россия сформировала государственность Литвы.

С информацией о том, какие западные компании, какие суммы инвестировали в Литве и сколько создали рабочих мест, можно ознакомиться здесь. В состав Европейского Союза Литва вошла в 2004 году. О том, какие финансовые средства страна получила из фондов ЕС для модернизации своей экономики, подробно можно узнать здесь. С 2004 по 2006 – 1,720 млрд евро, с 2007 по 2013 – 6,775 млрд евро, с 2014 по 2020 – 6,709 млрд евро и в периоде 2021 – 2027 гг. получит 8 млрд евро. То есть Европейский Союз до сих продолжает поддерживать модернизацию экономики Литвы.

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