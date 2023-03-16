Правда ли, что Джо Байден во время визита в Польшу "приструнил" балтийских и польских политиков?

В социальных сетях распространяется видеосюжет, в котором говорится о том, что Джо Байден, президент США во время своего визита в Польшу “приструнил” балтийских и польских политиков и потребовал “не трогать” Путина. На самом же деле Байден не говорил того, что ему приписывают авторы видеосюжета.

Teiginiai



Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что во время своего визита в Польшу Джо Байден, президент США попросил прибалтийских и польских политиков, то и дело призывающих добиваться поражения России, попить водички и желательно с успокоительным и не трогать Путина.



Verdiktas



The Wall Street Journal не сообщало о том о том, что этому изданию приписывают создатели видео. Более того, Джо Байден во время своего визита в Польшу как раз призвал западные страны к солидарности перед лицом российской агрессии против Украины. Наш вердикт – ложь.



Melo detektoriaus komentaras



С материалами, которые в The Wall Street Journal опубликовали о визите Джо Байдена в Польшу, можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце:

1) „Аппетиты автократа нельзя умиротворить. Им нужно противостоять”, – сказал Байден перед сотнями машущих флагами поляков и целым рядом дипломатов, собравшихся в комплексе Королевского замка в Варшаве. “Украина никогда не станет победой России. Никогда”, – сказал Байден. Он назвал поддержку Украины со стороны Запада частью более широкой защиты международного порядка, основанного на правилах, где уважаются территориальные границы и защищаются демократии.

2) Президент Байден встретился с лидерами восточного фланга Европы, продемонстрировав тем самым, что его администрация вновь уделяет внимание союзникам, находящимся на переднем крае великодержавного соперничества Вашингтона с Россией и Китаем.

Правда, что: “Джо Байден во время визита в Польшу “приструнил” балтийских и польских политиков”? Foto: Ekrano nuotr.

В стенограмме выступления Джо Байдена в Польше, опубликованной на сайте Белого Дома, также нет таких заявлений, которые приписывают Байдену авторы видео. Вкратце, Байден говорил, например, о:

„Соединенные Штаты нуждаются в Польше и НАТО так же сильно, как НАТО нуждается в Соединенных Штатах, потому что нет никакого способа, при котором – для нашей способности действовать в любой другой точке мира, а наши обязанности выходят за пределы Европы, мы должны иметь безопасность в Европе”.

“И я хочу поблагодарить вас, президент, за то, как Польша поддерживает Украину. То, что вы сделали, господин премьер-министр, было экстраординарно. Действительно необыкновенно. В прошлом году, когда я был здесь, я видел, как люди пересекали границу, и чувствовал, что – эти маленькие дети, выражение их лиц; эти матери, которые оставили мужей и отцов. Это было просто невероятно, как вы их принимали. Что это? 1,6, 1,7 миллиона украинцев, которых вы приняли. Мы подтвердили нашу железную приверженность коллективной безопасности НАТО, включая гарантию того, что штаб командования для наших сил в Европе будет находиться в Польше, и точка”.

Польская сторона также не подтверждает откровений авторов видеосюжета о визите президента Байдена в Польшу.

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