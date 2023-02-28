Правда ли, что литовские пограничники задерживают желающих выехать в Россию украинцев и отправляют их на войну в Украину?

РИА Новости со ссылкой на анонимный источник распространило информацию о том, что литовские, латышские, эстонские и польские пограничники задерживают украинцев призывного возраста, когда те пытаются выехать в Россию, и насильно возвращают в Украину. На самом же деле эта информация – мистификация и фейк.

Teiginiai



Граждан Украины призывного возраста, желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Беларуси, по запросу из Киева принудительно возвращают в Украину, где их насильно мобилизуют в ВСУ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.



Verdiktas



Сообщение, которое распространяет российское информационного агентство РИА Новости не соответствует действительности.



Melo detektoriaus komentaras



Согласно Постановлению № 1487 Кабинета Министров Украины, дипломатические представительства за границей обязаны передавать гражданам Украины призывного возраста сведения о начале призыва на военную службу, а также обязаны содействовать (но не организовывать насильную мобилизацию – ред.) их возвращению на территорию Украины в случае мобилизации или в военное время. Однако никто за границей не уполномочен вручать повестки, даже представители дипломатических ведомств.

Адвокат Андрей Новак в интервью ТСН.ua сообщил: “за границей нет ни одного лица, уполномоченного вручать повестку. Работники дипломатических ведомств этого не могут делать. Единственные полномочия, которые у них есть – это только уведомление о том, что происходит мобилизация, и содействие возвращению граждан на территорию Украины. Как они будут извещать – неизвестно. Это можно делать по электронной почте или уведомлением на сайте. Силой они не могут заставить украинцев вернуться. Правоохранительные органы других государств тоже не могут принудительно возвращать украинцев домой. Единственное законное основание – это судебное решение в Украине о привлечении к уголовной ответственности, но какая ответственность, если человеку не вручили повестку. За границей нет возможностей для вручения повесток”.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины недавно выпустил предупреждение, что “в сети распространяется враждебная дезинформация о том, что Евросоюз готовится депортировать военнообязанных мужчин и женщин в Украину для мобилизации”. Ранее, в конце января, в социальных сетях распространялась дезинформация со ссылкой на Ремигиюса Шимашюса, мэра Вильнюса, и Гунарса Аксиньша, мэра Лиепаи, о том, что правительства Литвы, Латвии и Польши намереваются заняться принудительной мобилизацией украинцев для того, чтобы отправить их на войну в Украину. Эту информацию опровергли как должностные лица стран Балтии, так и Польши.

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