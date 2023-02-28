Правда ли, что Россия отключила странам Балтии электричество?

В социальных сетях появилась информация о том, что Россия отключила странам Балтии электричество якобы за неуплату задолженности. Объясняем, почему это фейк.

Teiginiai



Прибалты ошарашены! Россия отключила Прибалтику от электричества за неуплату. Прибалтика не может сама себя обеспечивать электроэнергией.



Verdiktas



Как видеосюжет, так и статьи, которые писались на его основе, не соответствуют действительности. Во-первых, Литва с момента российской агрессии против Украины отказалась покупать электричество из России, поэтому Россия никак не может “отключить за неуплату” Литву. Во-вторых, Литва, Латвия и Эстония, когда приобретали электричество из России, рассчитывались за него вовремя. В-третьих, страны Балтии обеспечивают себя электроэнергией без помощи России. Наш вердикт – фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Из BRELL – единого энергокольца с Россией и Беларусью – Литва планирует выйти сама, причем в максимально сжатые сроки, так как, во-первых, мощности как резервные, так и действующие литовских электростанций, позволяют обеспечить страну электроэнергией, а, во-вторых, существуют и действуют энергомосты в Швецию – NordBalt – и в Польшу – LitPol Link. В-третьих, Литва может рассчитывать в случаях проблем с BRELL на помощь соседних стран Европейского Союза. Литва также отказалась от покупок российской нефти и газа с мая прошлого года, поэтому информация о зависимости Литвы от поставок российских ресурсов либо от российской экономики является дезинформацией.

Вся электрическая энергия, которую Литва потребляет, страна либо производит сама, либо импортирует при помощи энергомостов со Швецией и Польшей. Об этом можно прочитать здесь и здесь. Вкратце:

“В 2022 году в Литву было импортировано 11,219 ТВтч электроэнергии, что на 5,3% меньше, чем в 2021 году, и экспортировать 2,652 ТВтч, что на 7,7% меньше, чем в 2021 году. По сравнению с предыдущим годом, война в Украине привела к значительному изменению импорта электроэнергии в 2022 году. Импорт со Швецией вырос на 35,1% (5,029 ТВтч), а с Польшей – на 28,6% (1,104 ТВтч), заменив собой торговлю электроэнергией из России, прерванную после войны в Украине”.

Эстония электроэнергию частично производит самостоятельно, частично импортирует из Швеции и Финляндии. Латвия также не приобретает электроэнергию из России. Министерство экономики Латвии сообщило: “Импорт электроэнергии из России полностью прекращен. Ни Латвия, ни Балтия, ни Финляндия сейчас не платят ни цента российской генерации за произведенное электричество. Биржа Nord Pool отказалась принимать на бирже какие-либо коммерческие потоки произведенного в России электричества, коммерческие потоки в страны Балтии не идут”.

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