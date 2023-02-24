Правда ли, что Россия дала странам Балтии заводы и территории, а Польша намеревалась оккупировать часть Украины?

Советский Союз в 1940 году аннексировал Литву, в результате в глубь СССР было угнано около 130 тыс. жителей страны, более 28 тыс. из них не вынесло тягот репрессий и скончалось. Польша же после начала агрессии России против Украины поддерживает Киев и не намеревается ни оккупировать, ни аннексировать украинские территории.

Teiginiai

* На 5.14 минуте своей передачи Андрей Угланов заявляет о том, что один из экс-руководителей Польши сообщил, что, когда началась “специальная военная операция”, польское правительство решало, когда вводить в Украину войска;

* На 18.47 минуте видеосюжета Александр Новиков сообщает, что Россия дала странам Балтии все - построила заводы, дала территории.

Verdiktas

Видеосюжет от начала и до конца состоит из оскорблений западных политиков, гомофобских и расистских заявлений, безосновательных обвинений в русофобии, призывов уничтожить ряд стран при помощи атомного оружия. И Андрей Угланов, и Александр Новиков манипулируют фактами, занимаются разжиганием национальной розни. Наш вердикт – весь видеосюжет от начала и до конца является пропагандой войны и манипуляцией фактами.

Melo detektoriaus komentaras

Компетенции Александра Новикова как эксперта по международной политике или социолога нам представляются более чем сомнительными. Напоминаем, что Новиков – советский и российский певец, но никак не историк, социолог или эксперт по военному делу. Андрей Угланов - довольно известный российский журналист, активно поддерживает российскую агрессию против Украины и занимается распространением фейков о событиях в Украине, Европе, США. Мы несколько раз писали о том, как Угланов манипулирует информацией и фактами, чтобы оправдать развязанную Кремлем войну в Украине. Угланов пытался заявить, что Беларусь, Германия и Польша могут предъявить права на территории Литвы – с доказательствами, что Угланов манипулирует фактами по этой теме, можно ознакомиться здесь и здесь. Угланов манипулировал фактами и зрителями и тогда, когда заявлял, что Польша готовится захватить часть Украины и уже стянула к украинско-польской границе войска. Причем свои выводы российский журналист делал опираясь на не соответствующие действительности данные. Угланов попал пальцем в небо, когда рассказывал о том, что якобы женщинах-снайперы из стран Балтии воюют против русских в Украине.

О том, насколько плохо Угланов ориентируется в том, о чем говорит, свидетельствует, что он практически не знает, кто из польских политиков говорил и что говорил о “вводе польских войск в Украину”. Этим политиком был европарламентарий Радослав Сикорский, бывший министр иностранных дел Польши, однако политик позже разместил запись в социальной сети Facebook, в которой пояснил: “Я думаю, что у него был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы все не знали, как все пойдет”, – сказал я. Речь, конечно же, шла о "моменте колебаний" в политике в отношении Украины.

Очевидно, что политик не имел в виду, что Польша намеревалась вторгнуться и оккупировать части территории Украины.

Заявления Новикова о том, что Россия дала странам Балтии территории и построила заводы, не выдерживает никакой критики. Страны Балтии получили независимость после падения Российской Империи, существование Литвы, Латвии и Эстонии как независимых государств было прервано в 1940 году Советским Союзом, который оккупировал эти балтийские страны. Никаких территорий страны Балтии и Литва, в частности, от СССР и диктатора Советского Союза Сталина не получали. С нашим большим текстом, который расправляется с мифом о подаренных Сталиным Литве территориях, можно ознакомиться здесь. В результате депортаций и репрессий в разные уголки СССР было насильно угнано более 130 000 тысяч жителей Литвы, из них из-за насилия, террора, голода и непосильного труда скончались около 28 000 тысяч человек.

В заключении нам бы хотелось отметить, что заявления Новикова о том, что властям Российской Федерации необходимо нанести ядерные удары по европейской территории, в частности по странам Балтии и Польше, являются призывом к геноциду.

В II статье „Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него” под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

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