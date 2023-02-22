Правда ли, что раз в Литве намереваются увеличить количество уроков польского языка, это значит, что Польша подчиняет соседей?

Правда ли, что раз в Литве намереваются увеличить количество уроков польского языка, это означает, что Польша подчиняет соседей?

Российский информационный портал опубликовал статью, в которой пытается доказать, что планы властей Литвы увеличить количество иностранных языков, которые кроме русского могли бы выбирать ученики в литовских школах, носит признаки геноцида русских. Объясняем, что автор материала как минимум не разбирается в том, о чем пишет, а о никаком геноциде русских в Литве не может быть и речи.

Teiginiai

1) „Украина и Литва синхронно объявили о желании радикально усилить позиции польского языка в своих образовательных системах. Он, по мнению местных властей, должен фактически занять место русского. Складывается любопытный казус: государства, земли которых некогда находились под властью Речи Посполитой, снова готовы начать „полонизироваться“, несмотря на горький исторический опыт”;

2) Процесс насильственного вытеснения русского языка на фоне искусственной популяризации польского имеет признаки геноцида;

Verdiktas

Статья полностью перевирает позицию, которую занимает правительство Литвы и Украины по отношению к русскому языку и к гражданам, которые используют русский язык в повседневной жизни. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Автор статьи не только спекулирует термином „геноцид”, но и специально его превратно толкует. В II статье „Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него” под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Ни власти Литвы, ни власти Украины не предпринимают каких-либо действий, направленных на уничтожение как русских национальных меньшинств, так и русскоговорящих на своей территории.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонините, в своем интервью радиостанции "Znad Wilii" , которая вещает в Литве на польском языке, заявила: "я за то, чтобы в школах как можно больше польского языка было в качестве иностранного. Я за то, чтобы польский был вторым иностранным языком по выбору вместо русского. Я бы хотела, чтобы у детей было больше выбора в школе, и чтобы русский язык не был единственным вторым иностранным языком".

Премьер говорит о том, чтобы у учеников в школах появилась возможность выбирать в качестве второго иностранного не только русский язык, но и другие языки, в том числе и польский. Повторим: премьер-министр подчеркивает, что русский язык также полезен, но она считает, что самое главное - создать альтернативу, чтобы у учеников была возможность выбрать другие иностранные языки. Это могут быть польский, немецкий, французский, итальянский, латышский языки. Об этом заявила Юргита Шюгждинене, министр образования, науки и спорта. О „полонизации“ либо геноциде не идет и речи.

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