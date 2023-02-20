Правда ли, что США признали наличие биолабораторий в Украине?

В социальной сети появился видеосюжет, автор которого “изобличает” США в создании биологических лабораторий в Украине и разработке и испытаниях биологического оружия. Мы выяснили, что создатель видео вместо доказательств ссылается на домыслы, выдуманные в российском министерстве обороны. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Teiginiai



США признали наличие биолабораторий в Украине, в которых работали американские ученые. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета Национальной Безопасности США Джон Кирби. По его словам, на этих объектах проводились исследования в сфере предотвращения пандемии, но позднее деятельность в них была прекращена. При этом чиновник утверждает, что США не вели военно-биологических разработок в Украине.

30 января начальник войск радиационно-химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что военнослужащие Украины были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией. Он подчеркнул, что за время специальной операции в распоряжение минобороны России поступило более 20 тыс. документов. Ведомству также удалось опросить очевидцев и участников военно-биологических программ Вашингтона. Кириллов пояснил, что эти материалы подтверждают нацеленность Америки на создание биологического оружия и его последующего испытания на гражданском населении Украины и соседних с Россией государств.

Verdiktas



Видеосюжет, в котором пророссийский блогер Сергей Брекотин утверждает, что США вели разработку биологического оружия и испытывали его на украинских военнослужащих, основывается на домыслах и фальсифицированных документах, которые публикует российская сторона. Наш вердикт – фейк и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Российская сторона неоднократно пыталась доказать при помощи сфабрикованных доказательств, то, что в биологических лабораториях на территории Украины разрабатывалось биологическое оружие. В качестве доказательства российская сторона пыталась, например, использовать фрагмент речи замгоссекретаря США Виктории Нуланд, однако Нуланд не говорила того, что впоследствии приписала ей российская пропаганда.

Виктория Нуланд, отвечая на прямой вопрос сенатора-республиканца Марка Рубио о существовании на территории Украины биологического оружия, заявила, что в Украине существуют биологические исследовательские центры (а не лаборатории по производству оружия) и как раз возможный их захват российскими войсками может представлять нежелательный сценарий, на предотвращение которого направлены усилия и Украины, и США.

Затем российская сторона опубликовала информацию о том, что делегация США в Женеве признала проведение в Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психбольниц. Это сообщение оказалось очередным фейком, так как американская делегация не признавалась в том, чего не было – то есть в опытах на людях, финансировании деятельности биолабораторий для разработки биологического оружия в Украине.

Выдумкой являются и доказательства о том, что в лабораториях в Украине создавалось “этническое” оружие против русских. Александр Панчин, российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер: “этническое” биологическое оружие не получится сделать по целому ряду причин. Во-первых, очень сложно подобрать такой генетический маркер, который был бы свойственен только одной популяции. Этот маркер должен к тому же быть удобной мишенью для некоторого вируса, что сильно усложняет задачу. Скажем, SARS-CoV-2 проникает в клетки, взаимодействуя с рецептором ACE2, а ВИЧ - с CCR5, но эти рецепторы не отличаются у американцев, французов, немцев или русских. Вариации в этих рецепторах существуют, частоты этих вариаций тоже могут немного отличаться в разных популяциях, но не более того.

Отметим, что Украина имеет право проводить биологические исследования в целях обеспечения безопасности системы общественного здравоохранения и в других мирных целях. “Секретными американскими лабораториями”, например, может быть “Украинский научно-технологический центр”, созданный в 1993 году в рамках Программы по уменьшению биологической угрозы. Сама программа направлена не на разработку биологического оружия, а на исследование способов борьбы с вирусами. За время сотрудничества с Украиной США инвестировали около 200 млн в развитие 46 лабораторий и медицинских учреждений в Украине.

Украине были предоставлены четыре мобильные научные и медицинские лаборатории для противодействия вспышке COVID-19 по всей стране. Кроме того, в рамках BTRP в 2019 году были построены две научные лаборатории, занимающиеся безопасностью пищевых продуктов и защитой потребителей.

Исчерпывающую информацию о том, где находились биолаборатории, что в них исследовалось, каким образом финансировались исследования, можно найти здесь. Из рапорта министерства обороны США явствует, что Украина не ведет разработок в области оружия массового уничтожения (ни атомного, ни биологического, ни химического). Идзуми Накамицу, высокий представитель ООН по разоружению, заявила, что ООН “не знает о каких-либо программах биологического оружия” в Украине.

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