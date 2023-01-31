Манипуляция: "ЕС потерял весь урожай - ЕК рассматривает насекомых как новый продукт питания"

В социальных сетях распространился видеосюжет, авторы которого заявляют, что власти Европейского Союза заставят жителей ЕС употреблять в пищу насекомых, потому что Европа отказывается от покупок российского газа и потому не в состоянии поддерживать производство продовольствия. Объясняем, что весь видеосюжет – манипуляция и ложь.

Teiginiai



Евросоюз потерял весь урожай. Еврокомиссия рассматривает насекомых как новый продукт питания в ЕС. Европейское Агентство по безопасности пищевых продуктов официально сертифицировало для употребления в пищу на территории 27 стран ЕС насекомых, для начала в виде мучных червей. Европейцев перевели на корм, муку из насекомых. Европа уничтожила свою промышленность и разорвала отношения с Россией, а вообще Европа отказалась от российского газа и из-за этого европейцам придется есть червей.



Verdiktas



Создатели видеосюжета манипулируют фактами, когда пытаются доказать, что весь урожай в странах ЕС был потерян, и поэтому руководство Европейского Союза обязало жителей ЕС использовать в качестве пищи насекомых. Следующая манипуляция: так как Европа отказалась от покупок российского газа, теперь европейцам придется питаться насекомыми. Что первое, что второе – манипуляция фактами и попытка распространения пророссийской пропаганды.



Melo detektoriaus komentaras



О состоянии дел в сельском хозяйстве стран Европейского Союза подробно можно узнать здесь. Авторы новейшего прогноза по развитию сельского хозяйства в ЕС сообщают: “ожидается, что в ближайшие 10 лет ЕС будет оставаться самодостаточным по пшенице и ячменю, в то время как для кукурузы благоприятные мировые цены, вероятно, будут способствовать импорту, а не росту внутреннего росту внутреннего производства. Уровень самообеспеченности ЕС в целом по продуктам животноводства превышает 100%, и эти показатели, скорее всего, сохранятся, несмотря на некоторое сокращение объемов производства по ЕС, поскольку ожидается снижение потребления (особенно мяса)”.

Очевидно, что хотя из-за прошлогодней засухи сельское хозяйство в Европе пострадало, тем не менее страны Европейского Содружества не только далеки от того, чтобы потерять весь урожай, как это заявляют создатели видеосюжета, но и продолжают оставаться самодостаточными.

Когда авторы видеосюжета утверждают, что руководство Европейского Союза обязало / либо намеревается заставить жителей ЕС использовать в качестве пищи насекомых, это оооооочень большая ложь и манипуляция. Продукты из насекомых занимают мизерную часть рынка в ЕС, а самом деле никто никого ни заставляет, ни обязывает использовать в пищу насекомых. Цитируем Еврокомиссию: “потребители сами решают, хотят ли они есть насекомых или нет. Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не ново, и насекомых регулярно употребляют в пищу во многих частях мира”.

Ученые утверждают, что у использования насекомых для производства пищи большой потенциал. В 2021 году личинки большого мучного хрущака стали первым насекомым, разрешенным в ЕС к употреблению в пищу. Однако германское Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания (BVL) предупредило, что потребление мучных червей "может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей", поэтому на упаковке должно быть соответствующее указание.

Также нам бы хотелось отметить, что Европейский Союз принял решение отказаться от поставок российских энергоносителей – газа и нефти - и ввел санкции против Российской Федерации по очень простой причине. Введение санкций против России является ограничительной экономической мерой, которая вводится мировым сообществом в ответ на ведение преступной войны России против Украины.

Более того, Европейскому Союзу удалось заместить поставки российского газа и значительно сократить потребление газа. Исследование, проведенное в октябре прошлого года немецким институтом Ifo, показало, что 3 из каждых 4 предприятий обрабатывающей промышленности в Германии заявили, что за последние 6 месяцев им удалось добиться снижения потребления ископаемого газа без сокращения производства. Похожая ситуация наблюдается и в других странах Европы. Прогнозы Европейской Комиссии указывают на то, что хотя экономика ЕС балансирует на грани рецессии, но никакого краха индустрии в странах Европейского Содружества не наблюдается.

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