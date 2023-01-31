Манипуляция: в студии Соловьева рассказали, что будет, если немецкие танки заедут на российскую землю

В студии российского пропагандиста Владимира Соловьева в очередной раз накаляют обстановку и манипулируют эмоциями аудитории, чтобы вызвать ненависть к Западу и Украине. На этот раз один из “экспертов” заявил, что “если немецкие танки” заедут на российскую территорию, то тогда всей России придется подняться на защиту родной земли. Рассказываем, как российские пропагандисты манипулируют историческими ассоциациями.

Teiginiai



У коллективного Запада и у Украины “нет никаких тормозов”, поэтому надо отвечать ими любыми возможными средствами. Особенно нельзя допустить повторения Великой Отечественной войны – ведь именно она начнется, если “немецкие танки” заедут на “российскую” землю.



Verdiktas



Слова депутата Гурулева используют историческую ассоциацию с нападением Третьего рейха на СССР, однако в данном случае ситуация иная. “Немецкие танки” пока Украине не поставлены, но даже если это произойдет, Германия не участвует в войне как сторона конфликта. Более того, территории Херсонской и Запорожской областей – это не “российская земля”, а часть международно-признанной территории Украины. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Отрывок из передачи “Вечер с Владимиром Соловьевым” от 15 января 2023 года распространил в Facebook пользователь под ником “Пламен Иванов”, якобы болгарин (судя по именам в небольшом списке друзей и понравившихся страниц). Аккаунт, видимо, можно отнести к ботам, так как там нет личной информации, постятся в основном пророссийские мемы, новости российской пропаганды и издевательства над “Западом”. Публикации на странице ведутся одновременно на болгарском и на русском языках. Мысль про немецкие танки высказал в передаче генерал-лейтенант запаса и депутат российской Госдумы от партии “Единая Россия” Андрей Гурулев.

Слова про “немецкие танки” на российской земле – это манипуляция историческими ассоциациями. Россиян сравнивают с гражданами СССР, которые поднимутся на защиту страны, если “немцы” опять нападут. Эффект усиливается тем, что Гурулев цитирует к патриотическую песню “Священная война” периода так называемой Великой Отечественной войны: “Появление немецких танков на российской территории – краеугольный камень в любой войне. Как только сюда заедет Leopard, то вставай, страна огромная, иного варианта нет”. К тому же, у аудитории создают ощущение, что страны Запада напрямую воюют на стороне Украины против России. Танки упомянуты в передаче судя по всему из-за того, что ожидается, что во второй половине января Германия примет решение о том, поставлять ли Украине танки Leopard 2. Они производятся в Германии и взяты на вооружение многими армиями Европы (Австрия, Германия, Польша, Нидерланды и др.). Помимо Германии, обсуждают возможность передать Украине танки Leopard 2 также и Польша и Финляндия. Причем, передача Украине вооружения не означает, что Германия или любая другая страна НАТО участвует в войне напрямую. В Украине нет солдат иностранных армий – только Вооруженные силы Украины и входящий в них Иностранный легион.

Основная манипуляция – и одновременно ложь – это слова про “российскую землю”. Гурулев дальше поясняет, что к России относит и Херсонскую, и Запорожскую области, “оккупированные нацистами”. Однако и Херсонская, и Запорожская область находятся внутри международно-признанной государственной границы Украины, любые попытки говорить обратное – фейк. Аннексия Россией Херсонской и Запорожской областей не была никак признана мировым сообществом: 12 октября 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию ES-11/4, осуждающую “референдумы” в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также осуждающую попытки аннексировать эти территории Украины. Резолюцию поддержали 143 страны, 5 проголосовали против (Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа), 35 воздержались (включая Китай), 10 стран отсутствовали. Возвращение Украиной себе территорий этих областей абсолютно законно и не является оккупацией. О том, почему Украина – не нацистское государство, DELFI также уже писал.

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