Фейк: СПИД и теракт 11 сентября придумало мировое правительство

Десятки тысяч просмотров в социальных сетях набрало видео, создатели которого убеждают в существовании мирового правительства, доказывают отсутствие ВИЧ и рассказывают, что теракт в США 2001 году, в результате которого оказались разрушенными башни-близнецы Всемирного Торгового Центра, организовали масоны. Рассказываем, что доказательства сторонников конспирологических теорий – фейк и манипуляция.

Teiginiai



Ресурсов на Земле хватит на один миллиард человек. Мировое правительство, “Комитет 300” сформулировал теорию Золотого миллиарда. В течение ста лет - с 1970 по 2070 год - на Земле должно остаться не более миллиарда человек, остальные пять должны подвергнуться уничтожению. Русские в этот список не попали, а мировое правительство развернуло программу глобального уничтожения народонаселения Земли. В 1970 годы в Африке появился СПИД, сейчас более сорока процентов населения Африки заражено СПИДом. В результате террористической атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра погибли 900 человек, 600 - пожарные и полицейские. Жертв было мало, потому что масоны заранее предупредили своих и эвакуировали всех, кого смогли.



Verdiktas



Автор видеосюжета объединяет сразу несколько конспирологических теорий. Ни одна из них не является доказанной, более того, существует целый ряд доказательств, которые опровергают конспирологию в этом видео. О том, почему не стоит верить конспирологическим теориям, можно прочитать здесь. Наш вердикт – манипуляция и фейк.



Melo detektoriaus komentaras



На самом деле ресурсов нашей планеты хватает не только на один миллиард человек, но на гораздо большее число людей. Осенью прошлого года численность населения Земли, по данным ООН, превысила 8 миллиардов человек, в 2037 население планеты увеличиться еще на миллиард. Это значит, что на Земле будет обитать более 9 миллиардов человек. И хотя ученые призывают к экономии ресурсов и бережному отношению к нашей планете, они уверены, что ресурсов хватит, чтобы обеспечить достойным уровнем жизни гораздо большему числу жителей, чем 8 или 9 миллиардов.

Термин “золотой миллиард” использовал в своих работах российский экономист и демограф Анатолий Вишневский, однако он использует этот термин по отношению к успешным и обеспеченным мигрантам, к конспирологии не имеет никакого отношения. По мнению сторонников конспирологических теорий, “Комитет 300” – это группа либо альянс богатейших людей планеты, которые тайно управляют жизнью человечества. На самом деле теория „золотого миллиарда”, как и все конспирологические теории, ложная. Более подробно о термине “золотой миллиард” можно узнать здесь. “Комитет 300” является выдумкой Джона Коулмана, который в свою очередь доработал и дополнил теории Вальтера Ратенау, германского промышленника, политика начала 20 столетия, и Теодора Фрича, германского журналиста, который жил в первой половине 20 века.

Хотелось бы отметить и в корне неверную аргументацию автора ролика, который утверждает, что “Комитет 300” планировал приступить к программе по сокращению человечества начиная с 1950 годов. С того времени человечество не сократилось, а увеличилось в разы.

В научном мировом сообществе нет никаких сомнений как в том, что вирус иммунодефицита человека существует, так и в том, что при отсутствии должного лечения он может вызвать СПИД. Подчеркиваем, что вирус иммунодефицита был выделен в полном соответствии с постулатами Коха, снимки вируса, полученные при помощи современного оборудования, не вызывают никаких сомнений в подлинности. В Африке обитает 1 миллиард 428 миллионов жителей, из них ВИЧ есть у около 25,7 миллионов человек, это явно не 40 проц. от общего населения африканского континента.

С конспирологическими теориями относительно событий 11 сентября 2001 года можно ознакомиться здесь. Как и в случае с предыдущими теориями заговора, конспирология о событиях 11 сентября 2001 года полностью расходится с действительностью, собрано множество доказательств, которые подтверждают расследование официальных властей.

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