Фейк: Польша предоставит Украине танки "Леопард" в обмен на город Львов

Видеосюжет, автор которого заявляет о том, что Польша готова поставить Украине танки Леопард в обмен на территориальные уступки украинской территории, является примитивной манипуляцией фактами. Наш вердикт – фейк.

Teiginiai



“Польша передаст Украине партию современных танков Леопард, заявил польский президент Анджей Дуда. Так сказать, меняет Леопардов на Львов (1.33 минута сюжета), правда он (Анджей Дуда) тут же оговорился, что требуется выполнить ряд формальных требований. Его обещание прозвучало во Львове. Украина превратилась в американскую частную военную компанию (2.15 минута сюжета)”.



Verdiktas



Польша намеревается передать Украине танки Леопард не для того, чтобы получить взамен город Львов либо какую-нибудь другую часть территории Украины. Наш вердикт – фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Российские СМИ и пророссийские блогеры постоянно распространяют ложную информацию о том, что Польша либо претендует на часть территории Украины, либо о том, что военнослужащие польской регулярной армии воюют в Украине против российской армии, либо о том, что Польша вот-вот начнет военные действия против Украины. Все эти нарративы и сообщения объединяет одно – они являются ложью и дезинформацией. Министерство обороны Польши систематически разоблачает и отрицает подобные обвинения. Помимо Польши поставить танки Украине готовится Великобритания, к поставкам танков Леопард в Украину готова присоединится и Финляндия. Польша решила передать Украине танке Леопард не потому, что надеется получить взамен Львов, на который, кстати, не может претендовать, потому что соблюдает международное право и законодательство, а для того, чтобы помочь Украине защититься от агрессии Российской Федерации.

С речью Анджея Дуды, в которой он заявил о поставках танков, можно ознакомиться здесь и здесь. Ни слова о претензиях на Львов в речи президента Польше не прозвучало. Польша, как и Литва, как и все европейские страны подписала, Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности.

Сообщения автора видеосюжета о том, что Украина превращается в частную военную компанию во владении США – абсурд. Напомним, что Российская Федерация, по сведениям украинской стороны, сама приобретает или каким-то иным образом получает боевые дроны из Ирана. Если следовать логике автора, то Россия превращается в ЧВК под контролем Тегерана.

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