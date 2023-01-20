Манипуляция: осужденный за шпионаж в пользу России Палецкис – не шпион

В социальных сетях в очередной раз появилась информация, которая объявляет Альгирдаса Палецкиса, осужденного в Литве за разведывательную деятельность и шпионаж в пользу Российской Федерации, невиновным. Объясняем и рассказываем, что это манипуляция, а виновность политика в шпионаже доказывают собранные правоохранительными органами факты.

Teiginiai



Альгирдас Палецкис не является российским шпионом и безосновательно подвергается преследованиям со стороны литовских властей.



Verdiktas



Альгирдас Палецкис занимался разведывательной деятельностью в Литве в пользу Российской Федерации, это подтверждают доказательства, собранные литовскими правоохранительными органами. Наш вердикт – ложь и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



С подробностями дела Альгирдаса Палецкиса и тем, почему его деятельность вызвала подозрения у правоохранительных органов, можно ознакомиться здесь (запись совместной пресс-конференции департамента госбезопасности Литвы, Криминальной полиции и Генеральной прокуратуры), здесь (по данным департамента госбезопасности Литвы) и здесь (видео комментарий представителя Генеральной прокуратуры Литвы).

Суд в Шяуляй, в котором рассматривалось дело Палецкиса установил, что с февраля 2017 года по октябрь 2018 года Палецкис и вильнюсский бизнесмен Деймантас Бертаускас, действуя в составе организованной группы, с неустановленным в ходе досудебного следствия сотрудником российской разведки и другими гражданами России, один из которых признан судом виновным в Литве в деле 13 января, за денежное и иное вознаграждение собирали сведения, представляющие интерес для российской разведки. Перед обвиняемыми была поставлена задача собирать информацию о следователях и судьях, расследовавших дело 13 января, а также информацию о других делах, связанных с агрессией России против Литвы в 1990-1991 годах.

Бертаускас и Палецкис общались с российскими представителями с соблюдением правил особой секретности и строгой конспирации, использовали условные фразы, специально созданную электронную почту. Они договорились, что собранную информацию будут передавать российской разведке только во время встреч с упомянутыми гражданами этой страны.

Апелляционный суд оставил в силе по делу Альгирдаса Палецкиса решение суда в Шяуляй (ссылка на сайт суда, где можно ознакомится с решением Апелляционного суда).

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