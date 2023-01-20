Teiginiai
Альгирдас Палецкис не является российским шпионом и безосновательно подвергается преследованиям со стороны литовских властей.
Verdiktas
Альгирдас Палецкис занимался разведывательной деятельностью в Литве в пользу Российской Федерации, это подтверждают доказательства, собранные литовскими правоохранительными органами. Наш вердикт – ложь и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
С подробностями дела Альгирдаса Палецкиса и тем, почему его деятельность вызвала подозрения у правоохранительных органов, можно ознакомиться здесь (запись совместной пресс-конференции департамента госбезопасности Литвы, Криминальной полиции и Генеральной прокуратуры), здесь (по данным департамента госбезопасности Литвы) и здесь (видео комментарий представителя Генеральной прокуратуры Литвы).
Суд в Шяуляй, в котором рассматривалось дело Палецкиса установил, что с февраля 2017 года по октябрь 2018 года Палецкис и вильнюсский бизнесмен Деймантас Бертаускас, действуя в составе организованной группы, с неустановленным в ходе досудебного следствия сотрудником российской разведки и другими гражданами России, один из которых признан судом виновным в Литве в деле 13 января, за денежное и иное вознаграждение собирали сведения, представляющие интерес для российской разведки. Перед обвиняемыми была поставлена задача собирать информацию о следователях и судьях, расследовавших дело 13 января, а также информацию о других делах, связанных с агрессией России против Литвы в 1990-1991 годах.
Бертаускас и Палецкис общались с российскими представителями с соблюдением правил особой секретности и строгой конспирации, использовали условные фразы, специально созданную электронную почту. Они договорились, что собранную информацию будут передавать российской разведке только во время встреч с упомянутыми гражданами этой страны.
Апелляционный суд оставил в силе по делу Альгирдаса Палецкиса решение суда в Шяуляй (ссылка на сайт суда, где можно ознакомится с решением Апелляционного суда).
- Источники
- Альгирдас Палецкис работал на российскую разведку
- Палецкис и другие подозреваются в шпионаже в пользу России
- Вынесен приговор по делу Д. Бертаускаса и А. Палецкиса, обвиняемых в шпионаже (суд в Шяуляй)
- Альгирдас Палецкис признан виновным в шпионаже (Апелляционный суд Литвы)
- Комментарий пресс-представителя Апелляционного суда Литвы (2023 / 01 / 17)
- Комментарий Генеральной прокуратуры Литвы
- Осужденный за шпионаж в пользу России Палецкис задержан и доставлен в тюрьму
- Альгирдас Палецкис осужден на 6 лет лишения свободы за шпионаж в пользу России
- Суд оставил в силе приговор осужденному за шпионаж в пользу России Альгирдасу Палецкису
- Литовский политик приговорен к тюрьме за шпионаж в пользу РФ
- Сеть сторонников Кремля в странах Балтии: темы и вознаграждения координируются в российских посольствах
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