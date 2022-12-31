Манипуляция и фейк: статьи устава ООН дают РФ право на денацификацию Центральной и Восточной Европы

В социальных сетях появился видеорепортаж, в котором эксперт, ссылаясь на 106 и 107 статьи Устава ООН, утверждает, что они дают Российской Федерации право на “денацификацию” Центральной и Восточной Европы. Эксперт врет. Рассказываем, как мы это выяснили.

Teiginiai



106 и 107 статьи устава ООН дают нам право на проведение принудительной денацификации на территории Центральной и Восточной Европы. Мы можем проводить такие мероприятия без консенсуса с ООН, без помощи со стороны голубых касок, просто ставя в известность других членов Совета Безопасности ООН, на правах державы-победительницы. Мы обнулим нацистов и в Украине, и в Прибалтике. Я говорю в рамках международного права. Мы прибалтам даровали восстановление городов, это наши советские города. Все в рамках международного права – денацифицировали территорию, провели референдум, поэтому нас никто не может назвать государством-агрессором, даже теоретически.



Verdiktas



106 и 107 статьи Устава Организации Объединенных Наций не наделяют страны, входящие в состав Совета Безопасности ООН, никаким правом на нападение на другие государства. Александр Артамонов лжет, пытается оправдать агрессию России международным правом. Однако международное право, вопреки тому, что твердит Артамонов, порицает, а не оправдывает развязавший войну Кремль. Наш вердикт – фейк и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Российский “эксперт” Александр Артамонов лжет, когда говорит о том, что 106 и 107 статьи устава ООН дают Российской Федерации право на денацификацию Центральной и Восточной Европы. Во-первых, статья 106 говорит о том, что “Впредь до вступления в силу таких упомянутых в статье 43 особых соглашений, какие, по мнению Совета безопасности, дают ему возможность начать осуществление своих обязанностей, согласно статье 42, участники Декларации Четырех Держав, подписанной в Москве 30 октября 1943 г., и Франция будут, в соответствии с положениями пункта 5 этой Декларации, консультироваться друг с другом и, в случае необходимости, с другими Членами Организации с целью таких совместных действий от имени Организации, какие могут оказаться необходимыми для поддержания международного мира и безопасности”.

Во-вторых, статья 107 сообщает:“Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям”.

В свою очередь 42 и 43 статьи Устава ООН относятся к Главе 7 по “Действиям в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии”. Статьи 42 и 43 определяют порядок использования вооруженных сил стран – членов ООН в соответствии с решением Совета безопасности. В свою очередь в Декларации четырех Держав от 1943 года говорится, что…

“Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая совместно заявляют:

* Что их совместные действия, направленные на ведение войны против их соответственных врагов, будут продолжены для организации и поддержания мира и безопасности.

* Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных сил на территории других государств, кроме как после совместной консультации и для целей предусмотренных в этой декларации...”

Врагами в Декларации прямо называются страны оси, то есть Германия и ее союзники, но

здесь нам бы особо хотелось отметить, что в Декларации говорится о том, что после окончания войны страны, которые ее подписали, отказываются использовать свои вооруженные силы против суверенных государств без согласования друг с другом. Ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не были союзниками нацистской Германии во время Второй мировой войны, более того, на территории этих стран активно действовало антигитлеровской сопротивление.

Также нам бы хотелось отметить, что Россия как правопреемник СССР также обязана придерживаться Хельсинского заключительного акта от 1975 года и соблюдать нерушимость послевоенных европейских границ.

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