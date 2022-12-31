Ложь о “плохой Европе”: “в Германии 10 лет тюрьмы за поддержку России, в Латвии нацисты закрыли русский «Дождь»”

Пропагандистский канал „Беларусь 1” в очередной раз опубликовал интервью с „западным” борцом за правду, который сбежал из Европы и рассказывает о том, как там плохо. На этот раз „всю правду” раскрывает женщина по имени Юта-София Васильевская, представленная как запрещенный в ЕС блогер. Она рассказывает, что в Германии грозит 10 лет тюрьмы за поддержку России, а „Дождь” лишили лицензии, потому что в Латвии одни „нацисты”. Рассказываем, что не так с откровениями „блогера”.

Teiginiai



1) В Германии принят закон, согласно которому можно получить 10 лет тюрьмы за поддержку Российской Федерации, такие законы принимаются и в других странах ЕС;

2) Телеканал „Дождь” лишили лицензии, потому что латвийцы – „нацисты”, которые никогда не помогут русскому человеку.

Verdiktas



Оба „откровения” якобы блогера о дискриминации русских в Европе на самом деле являются дезинформацией. В Германии или другой стране Европы не было принято никакого нового закона, дающего 10 лет тюрьмы за поддержку России. К меньшим тюремным срокам или штрафам могут быть приговорены те, кто публично демонстрирует одобрение российской войны в Украине или те, кто публично призывает к совершению агрессии. Телеканал „Дождь” лишили лицензии не потому, что в Латвии „нацисты”, а потому, что тот нарушил требования латвийского законодательства. Наш вердикт – ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Юта-София Васильевская, у которой берет интервью белорусский пропагандист Евгений Горин, представлена нам как „запрещенный в ЕС блогер”, однако у есть подозрение, что персонаж этого „блогера” был создан специально для распространения дезинформации. Аккаунт Васильевской в TikTok, где она размещала ролики, уже удален, а сама женщина теперь делает посты в сети „Вконтакте”, причем дата самой ранней публикации там – 9 июня 2022 года. Судя по залитым „Вконтакте” видео из TikTok, блогер не создавала очень много контента. Количество подписчиков „Вконтакте” (348 человек) и отсутствие других публикаций, кроме как распространяющих дезинформацию о Беларуси, России, Западе и войне в Украине, наводят на мысль о том, что Васильевская – это подставное лицо, изображающее блогера, страдающего от неких западных репрессий.

В качестве подтверждения того, что в Европе совсем нет демократии и свободы слова, Васильевская рассказывает о том, что в Германии или других странах Европы можно получить до 10 лет тюремного срока просто за поддержку России, но это – ложь. В Германии, как и во многих других странах, включая Беларусь и Россию, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за призыв к совершению агрессии (секция 80а Уголовного кодекса) – от 3 месяцев до 5 лет тюрьмы. В Беларуси ч. 1 статья 123 Уголовного кодекса обещает штраф или лишение свободы до 3 лет за пропаганду войны. В России за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 1 статьи 354 Уголовного кодекса) также можно получить штраф или до 3 лет тюрьмы.

Отдельно преследование в Германии возможно за демонстрацию символов путинской агрессивной войны („Z”, „V”), это действие, по мнению немецких властей, подпадает под действие статьи 140 Уголовного кодекса – так как является по сути публичным одобрением противоправных деяний. За это, согласно норме закона, можно получить до трех лет лишения свободы или штраф. К ответственности за поддержку российской войны в Украине по схожим нормам могут и других странах, например в Чехии, однако нигде не дают 10 лет тюрьмы просто за „поддержку России”.

Ситуация с телеканалом „Дождь” упоминается в интервью, чтобы показать, что в Латвии всем якобы управляют нацисты, а „ни один нацист не подаст сам по себе руку помощи русскому человеку”. Это ложь. Телеканал „Дождь” лишили лицензии, так как тот нарушил требования латвийских властей к СМИ, получившим лицензию на вещание. „Дождь” не обеспечил звуковую дорожку на латышском, один раз продемонстрировал в эфире карту России, на которой Крым изображен как часть ее территории, несколько раз называл российскую армию в эфире „нашей армией”, а в начале декабря произошел скандал со странным высказыванием журналиста Алексея Коростелева по поводу помощи российским мобилизованным. В итоге Национальный совет по работе электронных СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию. При этом в окружении латышских „нацистов” благополучно продолжают работать российские и русскоязычные СМИ: „Медуза”, the Insider, „И грянул Грэм” и другие. Наконец, Delfi много раз писал о том, почему не стоит верить рассказам российской и белорусской пропаганд о неонацизме и неофашизме в странах Балтии.

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