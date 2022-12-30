Фейк: "Стала известна дата нападения Польши на Украину"

Большинство российских средств массовой информации опубликовало сообщение о том, что стала известна дата нападения Польши на Украину. Мы нашили источник этого сообщения и выяснили, что на самом деле это сайт, который занимается распространением пророссийской пропаганды, а сама информация – манипуляция и фейк.

Teiginiai

Качиньский уже выбрал дату начала "Марша освобождения" на Киев: 4 мая. В настоящее время в рядах украинских вооруженных сил служат более 5 000 поляков, которые в определенный момент поддержат польскую армию. Возможно, по этим причинам 6 недель будет достаточно, чтобы оккупировать остальную часть Украины! Судебные повестки рассылаются ВСЕМ мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Приглашения на учения получают также люди, никогда не проходившие военную службу и имевшие контакт с армией только во время обязательной комиссии, которую большинство проходит в возрасте 19 лет. Пентагон также подтвердил эту информацию. Варшава финансово и политически полностью контролирует правительство Украины.

Verdiktas

Издание “Niezależny Dziennik Polityczny” занимается публикацией фейков и дезинформации. Нынешний материал не является исключением. Наш вердикт – фейк и дезинформация.

Melo detektoriaus komentaras

Материал, который облетел все основные российские СМИ, является манипуляцией от начала и до конца, повторяет и продолжает нарратив кремлевской пропаганды о планах Польши по вторжению в Украину и аннексии ее территории. Мы неоднократно рассказывали, что материалы, видеосюжеты и заявления, которые якобы доказывают, что Польша - одна из стран Альянса НАТО и Европейского Союза - намеревается осуществить вторжение в Украину – ложь и манипуляция фактами. Враньем являются и «доказательства» того, что регулярная армия Польши принимает участие в военных действиях в Украине под прикрытием легенды наемников. Варшава не контролирует правительство Украины, об этом можно прочитать здесь и здесь.

О том, что автор текста манипулирует информацией о призыве граждан Польши на учения, можно узнать здесь и здесь. Вкратце: повестки рассылаются не всем мужчинам, часть получивших повестки пройдет обучения в субботу и воскресенье, то есть потратит на это около двух дней. Повестки получают мужчины не старше 55 лет, а не как утверждается в статье – 65 лет. Количество граждан Польши, резервистов, которые пройдут военную подготовку, по словам министерства обороны Польши, не будет больше 220 тысяч, т. е. столько же, сколько в 2022 году.

Польша, как и Литва, как и все европейские страны подписала, в том числе, Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности. Вторжение в Украину и покушение на территориальную целостность Украины грозило бы Варшаве серьезными санкциями, репутационным крахом и утратой преимуществ от членства в ЕС и НАТО. Так что, кроме предполагаемого распространенного реваншизма поляков в отношении украинцев, у кремлевской пропаганды нет никаких доказательств „коварных военных планов” Польши.

Пентагон не подтверждал никакой информации, тем более той, о которой говорится в материале, опубликованном изданием “Niezależny Dziennik Polityczny”. Само же издание “Niezależny Dziennik Polityczny” пользуется славой издания, которое распространяет фейки, пророссийскую пропаганду в Польше, перепечатывает чужие материалы, искажая их содержание, и таким образом используя для распространения российской пропаганды.

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