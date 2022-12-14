Фейк: "Польша забирает Украину"

В социальных сетях обсуждают видеосюжет, в котором автор заявляет о том, что Польша форсирует аннексию западных территорий Украины. Объясняем, что Польша не готовит захвата Украины, а само видео - откровенный фейк и манипуляция, в которой нет ни капли правды.

Teiginiai



Польша забирает Украину. По данным российской разведки, в Польше решено форсировать процесс по вхождению части украинских земель в состав европейского государства. Западные территории Украина с нелояльным России населением не нужны. Пусть поляки с ними возятся.



Verdiktas



В видео озвучиваются не соответствующие действительности факты, распространяется дезинформация. Создатели видеосюжета никак и ничем не обосновывают мысль о том, зачем Польше захватывать западные области Украины. Наш вердикт – манипуляция и недостоверная информация.



Melo detektoriaus komentaras



В видеосюжете Польша обвиняется в подготовке аннексии западной части территории Украины, то есть на самом деле в том, что пытается осуществить Российская Федерация. О попытках оправдать территориальный реваншизм Российской Федерации мы писали здесь, здесь и здесь. С материалами, которые доказывают, что все заявления о подготовке Польши к аннексии территории Украины – ложь, можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.

Польша – государство Европейского союза и член НАТО, которое оказывает гигантскую военную поддержку Украине. Напомним, официальная позиция НАТО такова: Альянс не будет напрямую участвовать в конфликте между Украиной и Россией. Польша, как член НАТО, следует этой позиции, а покушение на территориальную целостность Украины грозило бы стране серьезнейшими санкциями, репутационным крахом и утратой других преимуществ от членства в ЕС и НАТО. Так что, кроме предполагаемого распространенного реваншизма поляков в отношении украинцев, у кремлевской пропаганды нет никаких доказательств коварных военных планов Польши.

Польша, как и Литва, как и все европейские страны подписала в том числе Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности. Россия же в течение последних 30 лет выступила инициатором нескольких войн, последней из которых стала война с Украиной.

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