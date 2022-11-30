Манипуляция: прибалты готовы взорвать свои порты назло России

Нежелание стран Балтии разблокировать российские удобрения обусловлено чисто политическими мотивами, а желая навредить Москве они забывают о гуманистических ценностях и не принимают участия в решении проблемы мирового голода.

Teiginiai



В видео утверждается, что нежелание стран Балтии разблокировать российские удобрения в своих портах является чисто политическим решением. Несмотря на международные договоренности по удобрениям, Латвия и Эстония видят в разблокировании этих грузов политическую уступку Москве. В своих попытках навредить Москве эти страны забывают о гуманистических ценностях и необходимости срочного решения проблемы мирового голода. При этом срок хранения таких удобрений является ограниченным, поскольку они со временем превращаются в потенциально взрывоопасный материал. В качестве иллюстрации в видео упоминается инцидент в бейрутском порту, делается вывод, что аналогичный сценарий грозит портам стран Балтии, где хранятся удобрения.



Verdiktas



Данное видео является манипуляцией. В его названии есть отсылка к срочности новости, что является способом привлечь дополнительную аудиторию, спекулируя кричащим заголовком. Оно содержит информационный вброс прокремлевского эксперта Николая Межевича о возможной детонации портов в странах Балтии. При этом Межевич, позиционирующий себя как эксперт по странам Балтии, не может не знать о том, что соответствующая инфраструктура Латвии является одной из самых современных в Европе и использует экологически безопасные современные технологии обработки и хранения грузов.



Melo detektoriaus komentaras



Это видео появилось на пропагандистском российском YouTube-канале “Первый в политике” 19 ноября, а фраза “3 минуты назад” намекает на срочность этой новости. В качестве источника же указан сайт Politpuzzle.ru, который наполнен сплошь текстами пропагандистского содержания. Искомый текст-источник называется “Проблемная «уступка»: прибалты готовы взорвать свои порты назло России” и датирован 18 ноября. Одно дата его публикации уже свидетельствует о том, что новость – не такая и срочная. В свою очередь цитаты представителя МИД России Вершинина и прокремлевского эксперта Межевича датированы 17 ноября. Поэтому вынесенная в заголовок видео фраза “3 минуты назад” является манипуляцией, призванной привлечь дополнительную аудиторию, клюнувшую на срочность новости.

Что касается возможного взрыва в портах стран Балтии, то здесь важно понять, кто стоит за этим вбросом. Анализ первоисточника, где размещены высказывания представителя российского МИДа Вершинина, подтверждает, что российская дипломатия не упоминала о возможных взрывах и не апеллировала к отсутствию гуманистических ценностей у представителей блокирующих стран, ограничившихся лишь заявлениями о “сугубо политических причинах” таких действий властей Латвии. Информационный вброс о возможном взрыве удобрений при их длительном хранении был сделан именно Николаем Межевичем. Стоит напомнить, что взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 г. был связан с несоблюдением мер безопасности хранения аммиачной селитры, а также связанного с этим человеческого фактора. При этом груз селитры на территории порта ливанской столицы находился с 2013 г., то есть. более 6 лет. Действительно, правила хранения подобных удобрений важны, для чего нужна герметичная упаковка, не содержащая и не пропускающая пары воды, а также температура хранения, не превышающая 32°C.

Еще в 2020 г. в Латвии отнеслись к взрыву в Бейруте со всей ответственностью и об этом писали СМИ, поскольку перевалка удобрений и их временное хранение являлись важным элементом бюджетных поступлений. По состоянию на 2020 г., в стране имелось шесть объектов, на которых хранился или было разрешено хранить аммиачную селитру или содержащие ее минеральные удобрения. Пять из этих объектов имели право хранить более 50 тонн таких веществ. Самый крупный из этих объектов – ООО “Riga Fertilizer Terminal”, являющийся совместным предприятием ООО «Рижский торговый порт» и Uralchem Freight Limited, дочернего предприятия ОАО «ОХК «Уралхим»». На сайте Рижского торгового порта данный терминал представлен как самый современный и безопасный в Северной Европе. Функционирование терминала, а также иных объектов, соответствует единым и достаточно жестким требованиям к работе и надзору за такими компаниями. При этом на территорию терминала не может ввозиться аммиачная селитра, не являющаяся удобрением, а также удобрения без теста на детонацию. На этом и иных объектах ежегодно проводятся комплексные проверки и в течение последних лет существенных нарушений выявлено не было. Стоит отметить, что после событий в Бейруте о ситуации в Латвии писали и российские СМИ, вроде Baltnews, и содержание их текстов также говорило об ответственном подходе латвийских властей и бизнеса к вопросам хранения потенциально опасных удобрений. Поэтому заявления Межевича следует трактовать как информационный вброс с манипулятивными целями.

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