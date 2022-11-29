Манипуляция: "Мы ведь предупреждали их, но они смеялись - Латвия распродает железную дорогу на металлолом"

Латвийская железная дорога планирует в ближайшие месяцы продать около 4300 тонн металлолома. Это не первая такая распродажа. При этом в видео утверждается, что именно политика Владимира Путина довела Латвию до распродажи железной дороги.

Teiginiai



Авторы видео утверждают, что ставшая традиционной распродажа имущества Латвийской железной дороги (LDz) является результатом разрыва экономических связей с Россией и падения объема грузовых перевозок. И именно политика Путина в отношении Латвии довела последнюю до распродажи инфраструктуры LDz. Вырученная сумма является довольно солидной для компании, находящейся на грани банкротства. Иные варианты для наполнения собственных доходов у LDz практически отсутствуют, особенно при невозможности договориться с Россией по поводу возобновления транзита. Китайские товары также не могут стать реальной альтернативой российскому транзиту. При этом латвийские власти якобы более заинтересованы в поддержке национального перевозчика Air Baltic, поскольку тот занимает лидирующее место в балтийском сегменте авиаперевозок.



Verdiktas



Это видео прекрасно вписывается в кремлевский нарратив о том, что экономики балтийских стран, в частности Латвии, несостоятельны без активного сотрудничества с Россией. При этом тезис о том, что LDz якобы продают с молотка, использовался российскими пропагандистами еще до начала войны в Украине. Приведенные ссылки с заявлениями представителей правительства Латвии, а также информация, доступная на сайте LDz, свидетельствует об обратном – понимая стратегическое значение железной дороги, власть и бизнес ищут оптимальные варианты ее функционирования в теперешних условиях. Наш вердикт – манипуляция!



Melo detektoriaus komentaras



В целом данное видео вписывается в нарратив кремлевской пропаганды об экономической неполноценности стран Балтии и их зависимости от российских энергоресурсов, грузов и инвестиций. Причем данный нарратив касается как всех трех стран Балтии вместе, так и каждой по отдельности. “Детектор лжи” неоднократно разоблачаю такие фейки и манипуляции. Примеры, затрагивающие различные сферы экономики стран Балтии, можно увидеть здесь или здесь. Смысл этих нарративов сводится к тому, чтобы зафиксировать в умах потенциальной русскоязычной аудитории мысль о том, что в экономических отношениях России и стран Балтии мало что изменилось с момента восстановления независимости последних, а также замолчать или свести на нет информацию о действиях властей и бизнес-кругов Латвии, Литвы и Эстонии по диверсификации экономики и привлечению в нее инвестиций.

Латвийская железная дорога действительно не впервые устраивает аукционы по продаже тех или иных объектов, принадлежащих ей. В целом в таких аукционах нет ничего необычного и в них абсолютно не стоит лихорадочно искать попытки срочного поиска денег на поддержание деятельности LDz, как об этом вещают российские пропагандисты. В качестве иллюстрации информационных вбросов российской пропаганды, направленных против LDz, можно провести материал на портале Rubaltic.ru от 25 января 2021, сопровождаемый видео на их YouTube-канале под названием “Путин приговорил Латвию: железную дорогу продают с молотка!” Как следует из названия видео, слова о Путине как человеке, приговорившем LDz к краху, причем задолго до начала войны в Украине, кочуют из одного пропагандистского видео в другое. Поэтому данные видео следует рассматривать как пропагандистскую манипуляцию.

Власти Латвии и LDz отдают себе отчет в том, что в будущем крупные транзитные грузопотоки не вернутся в структуру LDz. Поэтому правительство Латвии говорит необходимости развития внутренних железнодорожных перевозок, которые ранее не являлись приоритетом LDz из-за достаточные объемов международных перевозок. При этом власти Латвии подчеркивают, что железнодорожная инфраструктура имеет стратегическое значение и государство будет содержать ее вне зависимости от наличия грузов. Кроме того, у представителей власти и бизнеса есть понимание необходимости более тесного сотрудничества железных дорог с автоперевозчиками, особенно после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Rail Baltica. Если говорить о пассажирских перевозках, то на сайте LDz можно прочитать о планах по модернизации 48 пассажирских платформ и сопутствующей инфраструктуры до конца 2023 г., которые будут адаптированы под новые пассажирские поезда. Все это позволяет сделать вывод, что ни о какой ликвидации или распродаже LDz на металлолом речи не идет. Наоборот, LDz совместно с латвийскими властями ищут способы максимально эффективной адаптации дальнейшего осуществления экономической деятельности железнодорожным оператором в сложившейся обстановке.

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