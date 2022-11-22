Манипуляция: "от Беларуси и ее безопасности зависит геополитическая и экономическая ситуация в Евразии"

Алексей Дзермант, белорусский политолог утверждает, что страны Балтии являются полуколониями, Польшу считает угрозой для Беларуси, помимо этого белорусский провластный эксперт манипулирует понятиями, мол Беларусь занимает ключевую позицию в обороне России и от состояния режима Лукашенко зависит геополитическая и экономическая ситуация во всей Евразии.

Teiginiai

Пропагандист режима Лукашенко Алексей Дзермант рассматривает Беларусь в качестве ключевого элемента геополитической и экономической архитектуры всего евразийского пространства, что обусловлено растущим уровнем сотрудничества между Россией и Китаем. Дзермант утверждает, что цель противников режима Лукашенко - уничтожение Беларуси как суверенного государства. Одним из главных источников угрозы Дзермант называет Польшу, а страны Балтии, по его мнению, являются не суверенными государствами, а милитаризированными полуколониями, находящимися под внешним управлением.

Verdiktas

Тезисы, озвученные белорусским пропагандистом Алексеем Дзермантом, направленный на ту часть белорусской аудитории, которая склонна верить государственным СМИ и с помощью их формировать собственное мнение о событиях в стране и в мире. Они основаны на манипуляциях фактами, призванными обеспечить пропагандистский и психологический эффект. Преувеличивается роль Беларуси в евразийской политике и экономике. Активно используются фейки в отношения Польши и стран Балтии, часть из которых является нарративами российской пропаганды, а часть - их адаптацией пропагандой режима Лукашенко. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь!

Melo detektoriaus komentaras

Заявления Дзерманта о важности Беларуси для геополитической и экономической архитектуры всего евразийского пространства направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию. Они имеют как пропагандистский, так и психологический эффекты. Первый из них направлен на то, чтобы повысить уверенность сторонников Лукашенко в правильности его курса, а по возможности привлечь на свою сторону колеблющихся и сомневающихся, особенно в условиях российской агрессии против Украины. Психологический же эффект имеет целью показать, что за режимом Лукашенко стоит не только Россия, но и Китай, которые в случае надобности защитят нелегитимный режим в Минске и помогут ему и в дальнейшем сохранять свою власть. Действительно, роль Беларуси в регионе достаточно важна, однако Дзермант ее переоценивает. Во-первых, контроль над режимом Лукашенко, обеспечивающим Москву дополнительными возможностями для политических и военных маневров. Однако, в таком формате взаимодействия режиму в Минске отведена в лучшем случае роль младшего партнера. Предоставление режимом Лукашенко возможности России размещать на территории Беларуси свои войска и является основной угрозой независимости страны. Иначе говоря, именно агрессивные действия России по отношению к Украине, несут основную угрозу Беларуси и ее народу, поскольку Режим Лукашенко все более и более втягивает их в конфликт. Поэтому слова Дзерманта о странах Балтии в первую очередь применимы к сегодняшней Беларуси, которую режим Лукашенко превратил в милитаризованную полуколонию России. И очевидно, что и для России, и для Китая останется инструментом для осуществления своих политических целей. Заявления Дзерманта у важности Беларуси для всего евразийского пространства являются частичной ложью и дешевой пропагандистской манипуляцией, адресованной публике, формирующей свое мнение с помощью белорусских государственных СМИ.

Заявление Дзерманта об агрессивных планах Варшавы в отношении Беларуси не является чем-то новым для белорусской государственной пропаганды, которая пытается создать из Польши образ главного врага в Беларуси и ее общества как исторически, так и в сегодняшних реалиях. “Детектор лжи” уже не раз разоблачал такие фейки, о чём можно прочитать, например, здесь, здесь или здесь. Да и для самого Дзерманта такая риторика в отношении Польши не является чем-то новым, о чем мы писали здесь.

Аналогичная ситуация имеет место с тезисами о странах Балтии как о полуколониях с внешним управлением. Данный нарратив является типичным для российской пропаганды, а также различного рода политологов, журналистов и блогеров, прямо или косвенно обслуживающих интересы Кремля. По гиперссылке можно прочитать опровержение данного манипулятивного приема на примере пророссийского пропагандиста из Украины Дмитрия Васильца.

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