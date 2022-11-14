Ложь и манипуляция: Польша готовится к захвату западной Украины

Видео на прокремлевском YouTube-канале RuNovosti утверждает, что польские элиты планируют захват запада Украины, а источником для данной новости является публикация, авторство которой якобы принадлежит бельгийскому интернет-изданию.

Teiginiai

Прокремлевский канал RuNovosti пересказывает очередную серию российской пропаганды о якобы имеющихся планах польских властей по присоединению западной Украины. При этом в качестве источника публикации указывается бельгийское интернет-издание Modern Diplomacy.

Verdiktas

Сам по себе тезис о якобы имеющих место агрессивных планах Польши по присоединению запада Украины является фейком. При этом данное видео вскрывает механизм того, как российская пропаганда делает информационные вбросы со своими нарративами, пытаясь выдать их за чужие материалы, что впоследствии позволяет прокремлевским пропагандистам лгать о происхождении информации. Наш вердикт - ложь и сознательная манипуляция!

Melo detektoriaus komentaras

Видео в очередной раз озвучивает фейк российской пропаганды о планах польских элит по присоединению западных регионов Украины к Польше. “Детектор лжи” уже неоднократно разоблачал попытки прокремлевских пропагандистов и блогеров доказать агрессивные намерения Варшавы относительно западной Украины, используя при этом поддельные и сфальсифицированные фото и видеоматериалы. Об этом можно прочитать здесь, здесь или здесь. Ознакомление с этими ссылками лишь подтверждает, что по содержанию данное видео является фейком и нет нужды повторяться в опровержении тезисов, изложенных в нем.

Более важно отследить цепочку того, как автор видео манипулирует источниками. Прокремлевский блогер приводит ссылку на российский сайт EurAsia Daily, пересказывая содержание опубликованной там статьи, которая отсылает к бельгийскому изданию Modern Diplomacy. В описании планов, якобы имеющихся у правящей в Польше партии “Право и Справедливость” в отношении западной Украины, используется фраза “по мнению автора статьи”, а также прилагается скриншот из публикации в Modern Diplomacy.

Ложь и манипуляция: Польша готовится к захвату западной Украины Foto: Ekrano nuotr.

Там видно, что статья появилась на сайте Modern Diplomacy 27 октября, а в поле автора указано “Newsroom” (т.е. отдел новостей). На данный момент данный текст на сайте Modern Diplomacy недоступен, но с ним можно без труда ознакомиться в архивированной версии. Анализ доступной в архиве статьи позволяет установить манипулятивную цепочку. В конце архивированной статьи на Modern Diplomacy в качестве источника указана гиперссылка на английскую версию журнала "Международная жизнь", учредителем которого является Министерство иностранных дел России. Там текст появился 26 октября и до сих пор доступен. Сравнение текстов позволяет сделать вывод, что Modern Diplomacy просто перепечатала материал из "Международная жизнь", указав ссылку на источник.

Ложь и манипуляция: Польша готовится к захвату западной Украины Foto: Ekrano nuotr.

Иначе говоря, заявления о том, что Modern Diplomacy имеет отношение к авторству данной статьи, являются ложью, цель которой - прикрыть манипуляции с происхождением текста. Кроме того, простой просмотр материалов раздела Newsroom на сайте Modern Diplomacy лишь подтверждает, что тексты, появляющиеся в нем, являются перепечатками из иных источников. Более того, первый абзац данной статьи содержит гиперссылку на польское издание “Niezależny Dziennik Polityczny”, который является первоисточником информации. Статья на данном сайте, ставшая началом всей этой цепочки, появилась там 19 октября.

Ложь и манипуляция: Польша готовится к захвату западной Украины Foto: Ekrano nuotr.

Она называется “Hieny europejskie już zaczęły dzielić się padliną. Pomoc dla Ukrainy nie była bynajmniej bezinteresowna” (Европейские гиены уже начали делиться падалью. Помощь Украине была отнюдь не бескорыстной), а автором ее указан Марек Галась. Данный портал уже в течение достаточно долгого времени имеет устойчивую репутацию распространителя дезинформации, которая совпадает с кремлевскими нарративами.

Описание механизмов их деятельности и примеры разоблачений их фейков можно прочитать, например, здесь, здесь и здесь. Таким образом в данном случае имеет место ситуация, когда содержание статьи из польского сайта, известного распространением кремлевских нарративов, было изложено на английском языке на сайте, имеющем прямое отношение к МИД России. После чего текст с российского сайта был перепечатан бельгийским изданием и через какое-то время удален оттуда. Это дало прокремлевским изданиям и блогерам возможность манипулятивно заявлять, что российский нарратив об агрессивных планах Варшавы в отношении западной Украины – это якобы мнение бельгийского издания.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!