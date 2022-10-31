Манипуляция: "ликование Вильнюса сменилось паникой! Литва вводит продуктовые карточки и отключает промышленность"

В социальных сетях появился видеосюжет, название которого заявляет о том, что в Литве ввели продуктовые карточки и остановили промышленность. Мы ознакомились с видео и выяснили, что название не соответствует содержимому, так как в видео пересказывается опубликованная в середине лета статья, которая к настоящему времени частично потеряла актуальность и в которой нет ни слова о продуктовых карточках. Наш вердикт – манипуляция.

Teiginiai



Литва вводит продуктовые карточки и отключает промышленность.



Verdiktas



Во-первых, видеосюжет представляет собой пересказ статьи, которая вышла в начале июля, уже поэтому выводы по состоянию литовской экономики, которые делали ее авторы, частично обесценились и не соответствуют действительному положению вещей. Во-вторых, название статьи абсолютно не соответствует содержимому и видео, и статьи, и является манипулятивным. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Видеосюжет является пересказом фрагментов аналитической статьи, которая появилась на российском информационном ресурсе rubaltic.ru 4 июля 2022 года. Она повествует о том, насколько Литва готова к отопительному сезону.

Продуктовые карточки в Литве не ввели. Сейм, правительство и президент дискутируют на эту тему и пока что не пришли к решению – требуются такие карточки всем, только малоимущим, многодетным семьям, семьям, в которых только один ребенок, или нет. Так, например, Ирена Сегаловичене, советник президента по экономическим и социальным вопросам предложила использовать для поддержки семей так называемые семейные карты, по которым многодетные семьи могли бы получать определенные суммы денег на питание, либо выдавать по ним продукты. С этим не согласна спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. По ее мнению, бюджет на будущий год содержит достаточно инструментов для поддержки социально уязвимых групп населения. Со спикером Сейма согласна и Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы.

В свою очередь цена на газ в Европе на сегодняшний момент значительно снизилась в отличии от цены 4 июля, когда была опубликована статья на rubaltic.ru. Вопреки заявлениям создателей видеоролика, промышленность Литвы в целом своей деятельности не останавливает, пока что о приостановке объявило одно из крупнейших в стране предприятий по производству азотных удобрений – Achema, еще одно частично приостановило свою работу, другие оптимизируют свою деятельность. Тем не менее утверждать о полной остановке промышленности нельзя. По данным Евростата, годовой промышленный рост в Литве в августе — один из самых заметных в ЕС.

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