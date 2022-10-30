Фейк: польские солдаты и техника уже в Украине

Видеосюжет, авторы которого пытаются доказать присутствие множества солдат и техники вооруженных сил Польши в Украине, на самом деле - фейк и манипуляция.

Teiginiai



“…сообщается о переброске значительных сил по направлению к Бахмуту, среди которых множество польских солдат и техники”.



Verdiktas



Ни польские, ни литовские, ни военнослужащие других стран Европейского Союза и НАТО не принимают участия в военных действиях в Украине. Наш вердикт – манипуляция и фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Российские СМИ, пророссийские средства массовой информации и блогеры чрезвычайно часто пытаются доказать участие в военных действиях против Российской Федерации на территории Украины военнослужащих НАТО, однако все доказательства после проверки оказываются липовыми, фото и видео материалы – подделкой. Этот видеосюжет не является исключением, в нем нет никаких доказательств, создатели видео предлагают поверить им на слово.

Мы и наши коллеги как из польских, так и англоязычных изданий подготовили ряд материалов, в которых рассказываем о том, откуда появился миф о батальонах польской регулярной армии, которые ведут боевые действия против российской армии на территории Украины.

Государственный центр безопасности Польши также опровергает сообщения о присутствии батальонов польских военных в Украине. В социальных сетях ранее также появлялись поддельные документы Генштаба польской армии, в которых говорилось о вводе в Украину польских батальонов. Фейком являются и всякого рода сообщения о том, что Зеленский, президент Украины разрешил Польше ввести войска в Украину. Мистификацией оказалось и видео, якобы снятое журналистами BBC, которое рассказывало о подготовке польской стороной переброски воинских частей на территорию Украины. Дезинформацией являются и доказательства того, что Польша стягивает части своих вооруженных сил к границе с Украиной, чтобы в ближайшем будущем атаковать и захватить всю Западную Украину. Сообщения о том, что Польша претендует на Западную Украину, являются мистификацией.

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