Фейк: "Польша просит у России Львов"

Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, в котором говорится о том, что Польша начала скрытую мобилизацию и обратилась к России с просьбой в качестве компенсации за агрессию против страны в 1939 году вернуть Варшаве Львов. Мы выяснили, что видеосюжет – фейк.

Teiginiai

1) Польское военное ведомство объявило о наборе в армию. Фактически можно говорить о начале в Польше скрытной мобилизации. Набор в вооруженные силы страны происходит в рамках программы "Тренируйся с вооруженными силами", занятия по которой будут проходить по субботам.

2) Польша всерьез претендуют на земли Западной Украины. Так, президент страны Анджей Дуда ранее высказался о необходимости выплаты Россией “компенсации” за то, что Советский Союз якобы присоединился к нацистской Германии при нападении на Польшу в начале Второй мировой войны. При этом в качестве подобной "компенсации" Дуда упомянул передачу Польше Львовской области.

Verdiktas

Материал представляет собой набор нескольких фейковых новостей. Польша не объявляла набора в армию, не проводит скрытую мобилизацию, не претендует на земли Западной Украины, не выступает с требованиями вернуть ей Львов. Наш вердикт – фейк.

Melo detektoriaus komentaras

В Польше наряду с профессиональными вооруженными силами существуют войска территориальной обороны (ВОТ), в рядах которых несут службу обычные граждане. Подробнее о польской территориальной обороне, ее задачах и том, сколько в ее рядах насчитывается военнослужащих (около 32 тыс. человек – ред.), можно прочитать здесь. Программа "Тренируйся с армией" никоим образом не может считаться ни скрытой, ни открытой мобилизацией хотя бы потому, что это однодневный курс, рассчитанный на тех гражданских, которые хотели бы научиться азам обращения с оружием, оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности.

И мы, и наши коллеги из польских изданий подготовили ряд материалов, в которых рассказываем о том, что Польша не претендует на какую-либо часть территории Украины, не готовит военных вторжений в Украину. Сообщения о территориальных претензиях Варшавы на часть территории Украины – мистификация и дезинформация, за распространением которой, скорее всего, стоит Российская Федерация. Сюжеты в российских СМИ либо у пророссийских блогеров о том, что Польша готовит аннексию либо захват части территории Украины, распространяются по крайней мере начиная с 2014 года, когда Владимир Жириновский предложил Варшаве раздел Украины, а российские СМИ создали и запустили фейк, что это предложила польская сторона. С аналогичным, несколько более завуалированным предложением к правительству Польши обратился Владимир Путин, президент Российской Федерации. В середине апреля появилась фотография, которая якобы доказывает существование карт, по которым польская армия готовится ко вторжению в Украину. На самом деле фотография – фотомонтаж. Фейками являются и сообщения о том, что на территории Украины действуют батальоны польских наемников либо подразделения регулярной польской армии.

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