Ложь и манипуляция: США начнут ядерную войну, потому что не могут жить без конфликта с Россией

Российская пропаганда продолжает развивать мысль о том, что именно США, а не Россия угрожают миру ядерной войной, так как Соединенные Штаты первыми в истории человечества применили ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки. В распространяющемся в Facebook и Youtube видео также утверждается, что Запад намеренно создает из России внешнего врага и что США не могут существовать без «воображаемой угрозы» со стороны РФ. Объясняем, что в этом видео манипуляция, а что ложь.

Teiginiai



1) США после окончания Второй мировой войны безосновательно объявили СССР врагом;

2) В мировом сообществе не обсуждаются и не осуждаются преступления США против человечности;

3) Запад не может жить без образа внешней угрозы, потому после распада СССР врагом назначили Россию;

4) Раз США применили ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки, то именно они применят его снова.



Verdiktas



Утверждения о том, что США первыми начнут ядерную войну лишь потому, что они применили атомную бомбу в Хиросиме и Нагасаки безосновательны – такую голословную логику невозможно применять при выстраивании международных отношений. Именно представители Кремля постоянно напоминают о своем ядерном арсенале и возможных ударах по Западу. Несмотря на утверждения российских пропагандистов, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США постоянно обсуждают и осуждают и американцы, и мировое сообщество.

То, что Запад и прежде всего США не могут жить без образа России как внешнего врага – это ложь. Холодная война между СССР и западным блоком началась из-за множества факторов, в том числе потому, что экспансивные действия СССР угрожали миру и интересам других стран. Исторические свидетельства показывают, что реакцией мирового сообщества и в том числе американцев на развал СССР стал оптимизм, который в конце 80-х и начале 90-х разделяли и многие россияне. Ухудшение отношений США и РФ в новейшее время происходило постепенно.



Melo detektoriaus komentaras



В Facebook и YouTube распространяются короткие видео, содержащие кремлевскую пропаганду и дезинформацию. Эти видео делаются неизвестными авторами, и представляют собой запись автоматически сгенерированных голосов на фоне подборок различных фото. Обычно такие видео собирают по несколько тысяч просмотров (возможно в том числе и благодаря накрутке). Одно из таких видео, опубликованное совсем недавно, собрало более 30 тыс. просмотров.

При просмотре видео создается ощущение, что оно создано, чтобы по следам речи президента России Владимира Путина, произнесенной 30 сентября по случаю подписания договоров о принятии так называемых ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Тогда Путин заявил следующее «США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент».



Ядерный гриб над городом Нагасаки 9 августа 1945 года – Britannica Foto: Ekrano nuotr.

В видео весь нарратив также строится вокруг факта применения США атомного оружия в японских городах Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Авторы видео заявляют, что после окончания Второй мировой войны западные страны хотели «быть единоличными властителями мира», и безосновательно выбрали СССР как политическую мишень, начав представлять его как угрозу. Применение атомной бомбы США против Японии упоминается в контексте противостояния США и СССР, которое якобы было устроено Соединенными Штатами, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от Хиросимы и Нагасаки.

Это, однако, упрощенное изображение истории и самого удара по Японии, и взаимоотношений СССР и западных стран после конца Второй мировой войны. Применение атомной бомбы США произошло в контексте продолжавшейся на Тихоокеанском флоте Второй мировой войны (уже после капитуляции Германии). Существует множество мнений, по поводу того, насколько обоснованы была ядерные удары по японским городам и какова была их главная цель. Ужас применения ядерного оружия и гибели невинных людей не отменяет другого факта – именно Япония была главным агрессоров регионе еще с конца 19 века. К агрессивным действиям Японии относят:

убийство императрицы Кореи Мин в 1895 г.;

аннексию Кореи в 1910 г., которая продлилась до 1945 г. и сопровождалась в том числе принуждением корейских женщин к проституции;

вторжение в Китайскую Республику в 1937 году, продлившееся до 1945 г.;

нападение на американскую военно-морскую базу «Перл-Харбор» в 1941 г., которое вынудило США официально вступить в войну;

массовые военные преступления (доказательства, в том числе собранные к Токийскому трибуналу 1946 г., доступны здесь).



Японию обвинили в совершении множества военных преступлений во ходе Второй мировой войны, а один из судов над японскими военными преступниками прошел и в СССР (Хабаровский процесс 1949 г.). Таким образом, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки нельзя представить как внезапный акт бессмысленной жесткости – ему предшествовали десятилетия военной агрессии со стороны Японии, которая была союзником нацистской Германии. Официальное объяснение со стороны США гласило, что атомная бомбардировка позволила быстро добиться капитуляции японцев, избежать массовых потерь среди военных и мирных жителей (в случае продолжения боевых действий) и завершить мировую войну. Есть основания думать, что вторичной или даже главной целью удара по Хиросиме и Нагасаки было устрашение СССР, однако некорректно представлять этот ядерный удар только как часть исторически сложившейся стратегии западных стран и США по поиску выдуманного внешнего врага в СССР.

Попытки авторов видео представить все так, как будто США не критикуют за Хиросиму и Нагасаки, потому что те отвлекают внимание на Россию абсурдны. Политики, ученые, лидеры общественного мнения и активисты как по всему миру, так и в самих США на протяжении многих лет открыто обвиняли США в том, что применение атомной бомбы не было необходимым или единственным решением и привело к ужасающей гибели множества невинных жителей. Любой желающий может найти онлайн книги, статьи, фильмы и обсуждения посвященные Хиросиме и Нагасаки, и ознакомиться с разными позициями по этому вопросу. Мы приведем лишь несколько примеров таких материалов:



список книг, в которых бомбардировки описываются как обоснованные;

запись слушаний Палаты Представителей США, которая содержит речь конгрессмена Денниса Кусинича, который собрал разные мнения высокопоставленных американских военных, среди которых и Верховный главнокомандующий войсками союзников в Европе и, позже, 34-ый Президент США Дуайт Эйзенхауэр, выступивший против этого решения;

статья о том, что движение за ядерное разоружение началось в том числе, из-за бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.





Отрывок из мемуара Дуайта Эйзенхауэра, цитируемый в выступлении конгрессмена Кусинича Foto: Ekrano nuotr.



Противостояние между восточным и западным блоками в Холодной войне было не выдуманным, а вполне реальным конфликтом двух экономических систем, разных политических идеологий, военных сил и политических целей. Одна из основных причин того, что СССР воспринимался как реальная угроза для западных стран – это резкая военно-территориальная экспансия СССР во время Второй мировой войны, с установлением просоветских правительств на местах.

Карты расширения СССР с 1938 г. и до краха Советского блока в 1989 г. (государства изображены в современных границах) – The Economist.com Foto: Ekrano nuotr.

Карты расширения СССР с 1938 г. и до краха Советского блока в 1989 г. (государства изображены в современных границах) – The Economist.com Foto: Ekrano nuotr.

Карты расширения СССР с 1938 г. и до краха Советского блока в 1989 г. (государства изображены в современных границах) – The Economist.com Foto: Ekrano nuotr.

Напомним, что в 1939 г. СССР подписал с Третьим Рейхом соглашение о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа), однако в отличие от подобных договоров Германии с другими странами, договор содержал секретный протокол, деливший сферы влияния между Германией и СССР в Балтийском регионе, Польше и Бессарабии. Осенью 1939 г., СССР оккупировал восточные территории Польской республики, весной 1940 г. к СССР отошла часть территорий Финляндии по результатам начатой Союзом Советско-финской войны 1939–1940 гг., летом 1940 г. СССР оккупировал Литву, Латвию и Эстонию, присоединил Бессарабию и Северную Буковину, в 1944 – 1945 гг. под контроль СССР попали Венгрия, Румыния, Болгария, Чехословакия (там установление власти коммунистов было более популярно и прошло более гладко, чем в других странах). С 1945 по 1949 г. СССР оккупировал восточную часть Германии, после чего была образовалась Германская Демократическая Республика, также ставшая частью социалистического блока. В 1946 г. СССР пытался давить на Турцию для получения большего контроля над судоходством в проливах Босфор и Дарданеллы. Известно, что на оккупированных территориях советские власти занимались массовыми депортациями (из Литвы в период с 1940 по конец 1941 г. были депортированы не менее 23 тыс. литовских граждан), казнями и пытками (в Литве, например, трагедия в Райняй*). Таким образом, было вполне обоснованно рассматривать экспансию СССР как серьезнейшую угрозу.

Памятник литовцам, погибшим во время восстания 1 августа 1953 и всем гражданам Литвы, погибшим в Воркутинских лагерях. Открыт в 1994 г. по инициативе литовских общественных организаций и Воркутинского Мемориала. Виртуальный музей ГУЛАГа Foto: Ekrano nuotr.

Навязываемая в видео мысль о том, что США и после распада СССР хотели видеть в России врага, не подтверждается фактами и оценками экспертов. После развала СССР мир на некоторое время охватила эпоха оптимизма, которая наиболее ярко выразилась в книге американского мыслителя и политолога Френсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» (от 1992 года), в которой тот высказывал свое убеждение в том, что конечная цель человечества – принятие ценностей либеральной западной демократии, как наилучшей, доказавшей себя формы управления. Краткая суть его мыслей была высказана в эссе «Конец истории?». О надеждах западного истеблишмента на развитие и демократизацию России писал и Андерс Ослунд (известный шведский экономист и дипломат, экономический советник Правительства РФ в 1991 –1994 гг., экономический советник Правительства Украины в 1994–1997 г.) в книге «Строительство капитализма»: «Можно сказать, что само падение СССР оказалось крайне выгодным для Запада. Западные страны одержали победу в «холодной войне» и хотели «вернуться домой», решительно уменьшив расходы на оборону. Все страны Запада, а особенно Соединенные Штаты, сократили свои военные расходы» **.

Американский политический эксперт Леон Арон в книге «Дороги к храму» описывает и надежды россиян в 1987–1991, и меняющееся общественное мнение, которое начинало отходить от представления о постоянных «внешних» угрозах и даже от фокуса на статусе ядерной державы: «С 1988 по 1990, соцопросы также показали, что возникают трещины в прежде столь распространенной убежденности во внешних угрозах СССР, защите от этих угроз и необходимости доминирования СССР в Восточной и Центральной Европе … Почти три четверти жителей западной части СССР больше не волновали внешние угрозы … К 1990 году более двух третей опрошенных людей высказывались против продолжения ядерных испытаний … и две пятые поддержали запрет одностороннего ядерного тестирования (вне зависимости от поведения США)» ***.

Не поддаются упрощенной трактовке («Запад хотел видеть в России врага после Холодной войны») и курс администрации Клинтона на развитие российской экономики, и например, масштабная американская гуманитарная операция Provide Hope (1992–1997) в рамках которой в страны бывшего СССР были доставлены тонны гуманитарных грузов (присоединились к этой операции и страны Европы, и Япония, и Канада, и Турция, и Катар). Еще в 2011 году российские и зарубежные эксперты могли обсуждать перспективы «перезагрузки» отношений США и России (2009 года).

Финальный «аргумент» видео («США первыми начнут ядерную войну потому, что они применили атомную бомбу в Хиросиме и Нагасаки») абсолютно голословен и ничего не доказывает. Исходя из такой логики, можно заявить и что Россия станет вновь социалистическим государством, потому, что первая стала им в 20 веке, или что именно Германия вновь устроит Холокост. Недавно «Детектор Лжи» уже рассказывал, что именно Россия, а не США постоянно угрожают миру свои ядерным оружием.

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