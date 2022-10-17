Манипуляция: "Почему АЭС в Литве является ИСТОЧНИКОМ УГРОЗЫ для соседних государств?"

Пропагандистский белорусский телевизионный канал АТН выпустил в эфир материал, в котором ставится под сомнение безопасность работ по демонтажу литовской атомной станции в Игналине. Мы ознакомились с видеосюжетом и пришли к выводу, что его создатели частично лгут и занимаются манипуляцией фактами.

Teiginiai

Высокая радиоактивность, токсичность аэрозолей, повышенная пожароопасность – в таких условиях проходит демонтаж Игналинской атомной электростанции. Литва молчит о том, как планируется провести демонтаж Игналинской атомной станции. Соответствующих технологий у Литвы тоже нет. В Литве нарушаются правила эксплуатации АЭС, это фиксировали представители МАГАТЭ и было это после остановки атомной станции – авария произошла пятого октября 2010 года. На станции имел место ряд аварий – в 2010 и 2016, и в 2017 годах. На станции процветала коррупция, сотрудники станции брали взятки у американцев.

Verdiktas

Создатели видеосюжета манипулируют фактами, чтобы доказать опасность демонтажа литовской атомной станции в Игналине. Часть фактов утаивается, части, наоборот, придается исключительное значение, чтобы вызвать у зрителей чувство страха. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Частично в материале, подготовленным белорусским пропагандистским каналом АТН, используется фрагмент интервью, которое в феврале нынешнего года дал Владимир Кузнецов, председатель Совета ветеранов ИАЭС , и которое затем перепечатал ряд российских СМИ.

Журналисты АТН однако совершенно проигнорировали вторую часть интервью, в которой содержится комментарий Дайнюса Крейвиса, министра энергетики Литвы, по поводу высказывания Владимира Кузнецова: "Вышеупомянутое лицо обладает недостоверной информацией об объявленной закупке. Ее объявило не Министерство энергетики, а ИАЭС, и это не «срочный демонтаж реакторов» – сначала будет разработана концепция демонтажа реакторов, а тендер на демонтаж физическому будет объявлен позже. Еще до начала эксплуатации ИАЭС, была разработана инфраструктура для хранения радиоактивных отходов (РО), так как они появились сразу же после того, как станция начала работать. Твердые РО, образовавшиеся в ходе эксплуатации ИАЭС помещались во временные хранилища. За время существования ИАЭС в этих хранилищах накопилось около 27 200 кубических метров радиоактивных отходов различной активности и физических характеристик, так что концепция обращения с отходами разрабатывается уже более 40 лет".

В качестве эксперта о том, насколько опасна или безопасна остановленная АЭС в Игналине выступает Андрей Стариков, политолог и руководитель информагентства Baltnews. Портал Baltnews неоднократно публиковал недостоверную пророссийскую информацию и пропаганду, и получает финансирование из бюджета Российской Федерации. Портал Baltnews упоминается в отчетах литовской контрразведки, является инструментом влияния России на русскоязычных жителей стран Балтии. И мы и наши коллеги неоднократно рассказывали о том, что телеканал АТН – распространяет самые невероятные фейки.

Также нам бы хотелось отметить, что, по сути дела, безосновательно обвиняя литовскую сторону, в нарушениях безопасности, белорусские пропагандисты телеканала АТН, совершенно умалчивают о многочисленных нарушениях безопасности (во время установки корпус реактора упал с высоты от 2 до 4 метров ) на белорусской АЭС в Островце, которая находится на расстоянии в 40 километров от столицы Литвы – Вильнюса. В сюжете АТН также нет никакой информации о том, что АЭС в Островце на самом деле уже полгода не работает – ремонтируется.

О том как на самом деле обстоит дело с утилизацией и хранением токсичных отходов с АЭС в Игналине, включая отчет по анализу безопасности снятия с эксплуатации, можно прочитать здесь и здесь. С отчетом миссии МАГАТЭ в Литве, по оценке за 2022 (нарушений не выявлено) – можно ознакомиться здесь.

Когда белорусская журналистка упоминает о том, что сотрудники станции получали взятки от американской компании, она не говорит в какой период времени это произошло, и кто обвинялся в получении взяток. Тем временем в судебных документах, полученных из США, упоминаются работники станции, бывший гендиректор станции, глава отдела по изменениям и техническому контролю, глава отдела по международным проектам, глава тогда измерительного цеха, которые сейчас не работают на станции. В 1991–2010 годах ИАЭС возглавлял Виктор Шевалдин. Скорее всего, именно в этот же период времени на станции трудился и Владимир Кузнецов.

На литовской АЭС на самом деле имел место ряд инцидентов, о них можно прочитать здесь и здесь, однако ни один из не был критическим и не вызвал заражения окружающей среды и деятельность станции не останавливалась в отличии от АЭС в Островце.

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