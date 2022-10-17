Манипуляция: "ЕС потерял дар речи! Гробовая тишина – немцы поддержали Меркель за слова о России"

В социальных сетях появилось видео, авторы которого убеждают в том, что Ангела Меркель, экс-канцлер Германии поддерживает Россию, а ее в свою очередь поддерживают немецкие граждане. Мы ознакомились с текстом заявления Меркель, на которое ссылаются создатели видеосюжета и выяснили, что слова Ангелы Меркель, были вырваны из контекста, а само видео является манипуляцией.

Teiginiai



Немцы поддержали Меркель за слова о России. Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, сделала резонансное заявление, в котором высказалась о необходимости наладить отношения с Россией для достижения прочного мира. Меркель назвала серьезное отношение к словам Путина признаком политической мудрости.



Verdiktas



Авторы видеосюжета ссылаются на заявления Ангелы Меркель, которое она сделала на юбилее газеты Süddeutschen Zeitung, однако не приводят их целиком, а цитируют лишь избранные ими же цитаты. В результате мы имеем ряд вырванных из контекста цитат Ангелы Меркель, которыми создатели видео пользуются, для того чтобы ввести в заблуждение зрителей. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Ангела Меркель покинула пост канцлера в 2021 году, поэтому все ее высказывания являются высказываниями частного лица, а сама экс-канцлер не оказывает влияния на решения нынешнего правительства Германии. Детально об этом можно прочитать здесь. Вопреки тому впечатлению, что немцы скучают за Ангелой Меркель, на самом деле треть жителей Германии считает, что она должна извиниться перед страной за свою энергетическую политику, приведшую к зависимости от российского газа.

Ангела Меркель о России, Путине и войне, которую Российская Федерация развязала против Украины во время юбилея газеты Süddeutschen Zeitung заявила буквально следующее:

„Агрессивная война России и президента Путина против Украины разрушает основы всего, о чем международное сообщество, в том числе тогдашний Советский Союз, а затем Россия, договорились в процессе СБСЕ и в Парижской хартии. 24 февраля этого года стало переломным моментом. И поворотный момент, когда всем нам настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала. Ввиду этой шокирующей ситуации, я думаю, очень важно, чтобы и как Германия, Европейский союз и трансатлантический оборонительный альянс НАТО заняли столь же единую, сколь и решительную позицию для защиты суверенитета и целостности Украина и восстановить.

На мой взгляд, это может идти рука об руку с постоянным рассмотрением того, что кажется таким немыслимым в данный момент, а именно, как можно разработать будущую архитектуру европейской безопасности в рамках международного права, которое в конечном итоге удовлетворяет этому требованию только в том случае, если в него включена и Россия. может иметь место. Потому что, пока нам это не удалось, холодная война не закончится”.

Очевидно, что создатели видеосюжета использовали лишь небольшой фрагмент речи Ангелы Меркель. Также то, о чем на самом деле говорил Меркель на юбилее газеты Süddeutsche Zeitung можно прочитать здесь.

Ангела Меркель ранее действительно призвала международное сообщество серьезно отнестись к недавним заявлениям Путина о готовности Российской Федерации применить атомное оружие и не воспринимать их как “блеф”. Бывший канцлер Германии подчеркнула, что это не проявление слабости со стороны Запада, а возможность создать “пространство для маневра”. Однако и это заявление экс-канцлер свидетельствует лишь то, что она серьезно относится к угрозам Путина развязать ядерную войну.

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