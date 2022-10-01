Ложь: Запад и НАТО воюют с Россией и хотят ее добить при помощи капитуляции и деиимпериализации

Известный российский философ и идеолог путинского режима Александр Дугин опубликовал на сайте «Царьград ТВ» свое видение происходящего в Украине, России и мире. Среди прочего Дугин заявил, что «Россия воюет с коллективным Западом, с НАТО и их союзниками», что «контрнаступление ВСУ на Харьковщине – это прямой удар Запада по России». Пропагандист добавил, что Запад планирует «добить» Россию. Объясняем, почему это ложь.

Teiginiai



1) Россия воюет с коллективным Западом, с НАТО и их союзниками.

2) Контрнаступление ВСУ на Харьковщине – это прямой удар Запада по России.

3) Запад планирует добить Россию, потребовав полной капитуляции и деимпериализации.

Verdiktas



Все три тезиса Александра Дугина имеют очень мало отношения к реальности. Россия первая начала полномасштабную войну против Украины под абсолютно фальшивыми предлогами, однако несмотря на это Запад и страны НАТО приняли решение не вмешиваться в военный конфликт напрямую. Помощь западных стран Украине сыграла роль в удачном контрнаступлении ВСУ, однако основная заслуга принадлежит украинским военным. К тому же это не «удар по России», так как Харьковская область входит в межународно-признанные границы Украины. Требования безоговорочной капитуляции нельзя приравнять к планам уничтожения России – капитуляция предполагает, что Россия должна немедленно перестать вести войну, вывести войска с территории суверенного государства и уважать его территориальные границы. «Деимпериализация» – это вообще не официальное политическое требование, а частное мнение бывшего генерала армии США Бена Ходжеса, высказанное им в Twitter. Наш вердикт – ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Колонка Дугина опубликована 15 сентября. Александр Дугин – это довольно известный российский философ, идеолог евразийства, поддерживающий путинский режим. Больше про его идеи и связь с режимом Владимира Путина можно прочитать здесь и здесь.

То, что Россия воюет в Украине с Западом и НАТО – это миф, созданный и поддерживаемой самой Россией (путинским режимом). В качестве одной из причин нападения (которое назвали «специальной военной операцией») России на Украину приводилась угроза расширения со стороны НАТО, а также того, что НАТО якобы вооружала Украину для нападения на Россию. Однако это давние мифы российской пропаганды, которыми регулярно пользуется, чтобы оправдать свою агрессию. Чтобы поддерживать этот нарратив, российские власти постоянно распространяют дезинформацию, поддерживающую у россиян ощущение того, что их главный враг – Запад, США или НАТО, например, фейки о воющих в Украине солдатах НАТО, про эксперименты США над людьми в Украине, про то, что Запад «стирает историю России».

Успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области лишь отчасти связано с помощью Запада. Бригадный генерал ВВС США и пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что одна из главных причин успеха ВСУ в том, что они быстро учатся и адаптируются. Так, например, «украинские военные смогли адаптировать старую военную технику советских времен» к изученной ими боевой тактике НАТО, а также научились работать с вооружением полученных от союзников (гаубицы M777, HIMARS, беспилотники и др.), смогли использовать новое вооружение вместе со старыми системами. Другая причина успеха ВСУ в Харьковской области – это обманный маневр, благодаря которому российские силы сосредоточились на юге Украины, позволив ВСУ восстановить контроль над северо-востоком. Наконец, даже и юридически, контрнаступление ВСУ в Харьковской области – это не «удар по России», как утверждает Дугин, так как Харьковская область – это часть территории Украины в ее международно-признанных границах.

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Мы не нашли в интернете, упоминаний о том, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал безоговорочной капитуляции со стороны России (по крайней мере, если искать именно такими словами). В своей наиболее недавней пресс-конференции 30 сентября 2022 года, Столтенберг заявил, что ответственность за начало войны в Украине лежит на Путине, и на него же возлагается ответственность прекратить эту войну, чтобы мог воцариться мир. Заметим, что в своей речи Столтенберг не требует от России «капитуляции», не угрожает вторжением на территорию России. При этом Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянс продолжит поддерживать Украину и не может позволить России выиграть войну против Украины.

Мы также не в первый раз напоминаем, что официальная позиция НАТО и его партнеров не предполагает прямого военного вмешательства стран НАТО и партнеров Альянса в войну между Россией и Украиной, причем НАТО заняла эту позицию с ранних дней войны, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией. За это альянс критиковали многие украинцы.

Ложь: Запад и НАТО воюют с Россией и хотят ее добить при помощи капитуляции и деиимпериализации Foto: Ekrano nuotr.

Наконец, упомянутая Дугиным как общее требование со стороны Запада (и так же как угроза) деимпериализация – это просто частное мнение Бена Ходжеса, бывшего генерала Армии США, а ныне – старшего советника международной некоммерческой правозащитной организации «Human Rights First». Это мнение было высказано Ходжесом на его личной странице в Twitter, и его нельзя выдать за доказательство планов всего «коллективного Запада».

Личный Twitter Бена Ходжеса, в котором тот написал, что США стоит по итогам конфликта России с Украиной стремиться к деимпериализации России Foto: Ekrano nuotr.

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