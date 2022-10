Ложь: репортаж американца полностью опроверг системные недостатки русской армии

Российское «патриотическое» интернет-издание «Свободная Пресса» опубликовало статью некоего Александра Ситникова, в которой утверждается, что репортаж с южного фронта в Украине американского журналиста Джеффри Геттлмана опровергает выводы американского аналитического центра о том, что у российской армии есть серьёзные системные недостатки. Объясняем, почему это ложь.

Репортаж американского журналиста c юга Украины, где идёт контрнаступление украинских сил, опровергает выводы американского аналитического центра ISW о том, что у российской армии есть серьезные системные проблемы, так как из репортажа ясно, что у России достаточно солдат.



Репортаж Джеффри Геттлмана описывает тяжелое продвижение ВСУ на юге Украины (Херсонщина), однако не называет войну украинцев там провальной. Наоборот, из статьи ясно, что несмотря на серьезные проблемы, украинцы продвигаются вперед (хотя и медленно). В статье вообще не обсуждается мобилизация в России, и тем более никак не опровергает ее системные недостатки, описанные Фредериком Каганом. Геттлман пишет о том, что причина столь сильного сопротивления россиян на юге – это обманный маневр ВСУ, из-за которого российские силы передислоцировали часть сил и техники на юг, дав ВСУ возможность восстановить контроль на части территорий на северо-востоке. Наконец, Каган не анализировал все проблемы российской армии, а только те, которые связаны с мобилизацией. Наш вердикт – ложь.



Статья в «Свободной Прессе» опубликована 26 сентября, в ней Александр Ситников пересказывает содержание репортажа журналиста The New York Times Джеффри Геттлмана от 24 сентября о том, как идёт контрнаступление ВСУ на южном фронте. Доступ к статье открыт только подписчикам американского медиа. Ситников пишет, что выводы американского аналитического центра «Институт изучения войны» (Institute for the Study of War, ISW) о том что российская армия испытывает серьёзные системные проблемы – это неправда, так как из репортажа Геттлмана следует, что «русские в Херсонщине жестко уничтожают ВСУ».

Ситников заявляет в тексте, что «институтки» (это слово было выбрано автором, так как «эксперты ISW — дамы») из ISW ошибаются – якобы неверен вывод о том, что «Владимир Путин вряд ли преодолеет фундаментальные проблемы, пытаясь мобилизовать большое количество россиян». Как утверждает Ситников, украинские власти «вешают дурням из ВСУ лапшу на уши о слабости русской армии» и «в эту же дудку изо всех сил дуют американские дивчины из ISW». На самом же деле, пишет автор статьи, «судя по тому, что увидел Кэтлман, шансов у ВСУ вообще нет».

ISW публикует каждый день сводки, анализирующие российское вторжение в Украину. Мы расстроим Александра Ситникова: сводка от 25 сентября написана не «дивчинами» и не «институтками» – ее написал Фредерик Каган – американский военный историк и эксперт. Это был специальный выпуск сводки, посвященный объявленной в России 21 сентября «частичной мобилизации» (а не слабости российской армии в целом, как пишет Ситников). В ней Фредерик Каган пришел к следующим выводам:

• Попытка российской армии после мирового финансового кризиса 2008 года перейти на полностью контрактную основу не была доведена до конца, поэтому современная российская армия – гибридная, она сочетает контрактников и призывников.

• Призывникам сократили срок службы с двух лет до одного года. Всего год службы означает, что призывник не получает достаточно образования и опыта, чтобы быть готовым к быстрой мобилизации.

• Россия поставила на первое место формирование профессиональных сил, а это значит что бюрократическим структурам, необходимым для мобилизации, уделялось меньше внимания. В итоге они скорее всего оказались не готовы к масштабной (пусть и «частичной» мобилизации).

• Путин уже провел как минимум четыре попытки мобилизации за 2021 и начало 2022 года, истощив запас боеспособных и мотивированных резервистов.

• Нечетко разграниченные полномочия и обязанности Министерства обороны России местных органов власти (военкомы) создали путаницу на местах.

• Путин не подготовил население своей страны к войне информационно – представители России до последнего отрицали, что начнется вторжение, назвали войну «спецоперацией». Протесты и сопротивление мобилизации со стороны населения России также отражают проблему с этой мобилизацией. В отличие от предыдущих крупных войн России, на самом деле не существует реальной угрозы стране и ее населению, эта война – ответ на придуманную угрозу, поэтому не получится действительно убедить людей в том, что стоит идти воевать.

• Все вышеперечисленное – это глубокие системные проблемы российской армии, и маловероятно, что российские власти смогут исправить их за несколько месяцев или даже несколько лет. Поэтому скорее всего это мобилизация не изменит положения России в этой войне.

Выводы Кагана в итоге подтверждаются новостями из России: с 21 сентября из России по некоторым подсчетам уехало не менее 250 тысяч человек, в то же время российским военкоматам пришлось массово возвращать неверно врученные повестки и разбираться с бюрократической путаницей, предсказанной Каганом.

В репортаже с Херсонского фронта Джеффри Геттлман действительно пишет, что в отличие от успешного контрнаступления ВСУ на северо-востоке (Харьковщина), на юге украинская армия продвигается медленно и с большими потерями. Происходит это потому, что в результате обманного манёвра ВСУ (распространения слухов об основном контрнаступлении на юге, для наступления на Харьков), российская армия перебросила большое число бойцов и военной техники на юг, а также месяцами готовилась к наступлению ВСУ. Таким образом, хотя ВСУ и продвигается, но очень медленно и встречает серьезный отпор, а также большое количество российских оборонных укреплений. Да, Геттлман открыто описывает проблемы, которые украинцы испытывают на южном фронте: бесконечные обстрелы со стороны россиян, нехватка боеприпасов, постоянные потери бойцов. Однако он все равно пишет о том, что ВСУ есть и успехи, а также напоминает (ссылаясь на статью коллег), что Путин запретил отступать от Херсона, чтобы не допускать открыто серьезного поражения и на этом фронте. При этом репортаж Геттлмана вообще не затрагивает тему мобилизации в России. То, что написано в статье The New York Times, никак не опровергает рассуждений Фредерика Кагана о структуре российской армии, ее готовность провести мобилизацию или желании россиян воевать. Наконец, то что России хватает людей на южном фронте не означает, что российской армии не нужны еще солдаты в общем – особенно если учесть, что солдат на юге Украины России хватает потому, что их передислоцировали туда с северо-востока.

