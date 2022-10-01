Манипуляция: Литва хочет выйти из БРЭЛЛ и обвинить во всем Путина

В социальных сетях появился видеосюжет, авторы которого распространяют забавную конспирологическую теорию о том, что страны Балтии готовятся выйти из БРЭЛЛ - единого энергокольца с Россией и Беларусью - для того, чтобы обвинить Путина в том, что “он их отключил”. Мы проверили видеоматериал и выяснили, что его создатели манипулируют и перевирают факты. Наш вердикт – манипуляция.

Teiginiai

Непонятно, почему Россия должна была отключить страны Балтии от своей электросистемы, а вот Польша уже проявила себя, отказываясь от российского газа, нефти и угля. Они (страны Балтии) подготовились к выходу из БРЭЛЛ и только и ждут, чтобы обвинить Путина в том, что он их отключил.

Verdiktas

Авторы видеосюжета пытаются в искаженном свете представить факты и доказать, что Российская Федерация не виновата в сокращении практически до нуля поставок природного газа европейским странам. Более того, авторы сюжета обвиняют страны Балтии в том, что они готовятся выйти из единого с Россией энергокольца БРЭЛЛ, в то время как политики Российской Федерации заявляют о необходимости разорвать энергетическое кольцо. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Авторы видеосюжета умолчали о том, что Калининград до сих пор провел три испытания работы в изолированном режиме: первое в 2019 году в течение 72 часов, второе - в 2020 году в течение 8 часов и третье - в 2021 году в течение 8 часов. Запланированное испытание изолированной работы в Калининграде было отменено в конце июня - его провели в субботу 19 сентября. В конце июня глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий упоминал, что Россия может выйти из энергокольца БРЭЛЛ. Надежность Российской Федерации как поставщика ископаемого топлива является более чем сомнительной. Так в конце мая Россия прекратила поставки газа и электричестве Финляндии.

Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ упоминал, что российский президент Владимир Путин уже неоднократно использовал газовые поставки в своих стратегических целях, чтобы расколоть Германию и Европу. Напомним, что “Газпром” то останавливал, то приостанавливал, то снова возобновлял поставки природного газа по “Северному потоку” (до взрыва трубопровода – ред.).

Теория о том, что “страны Балтии подготовились к выходу из БРЭЛЛ и только и ждут, чтобы обвинить Путина в том, что он их отключил” - забавная конспирологическая теория. Страны Балтии и Литва в частности уже добрый десяток лет подготавливают энергетическую инфраструктуру своих стран для того, чтобы выйти из единого с Россией и Беларусью энергетического кольца БРЭЛЛ. Как мы упоминали выше, на данный момент страны Балтии готовятся к тому, что Россия не станет ждать 2025 года, когда Литва, Латвия и Эстония намеревались выйти из системы БРЭЛЛ, а сама разорвет энергетическое кольцо.

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