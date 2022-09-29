Недостоверно: "экономика Литвы решает свои вопросы за счет российского ископаемого топлива"

Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, авторы которого заявляют о том, что экономика Литвы действует благодаря природному гази и нефти из России, а ЕС стремится обанкротить как можно больше литовских предприятий. Объясняем, что видеосюжет является манипуляцией фактами и сообщает недостоверную информацию.

Teiginiai



Экономика Литвы решает свои вопрос за счет российского ископаемого топлива. Европа намеревается освоить литовский рынок, а для этого всячески способствует банкротству литовских предприятий. СССР превратило аграрную Литву в индустриальную республику. Завод “Григео” Клайпеда останавливают на две недели, но на самом деле предприятие останавливают навсегда.



Verdiktas



Видеосюжет, по сути, повторяет нарратив советской, а затем и российской пропаганды о том, что экономика Литвы либо других стран Балтий зависит от поставок энергоносителей из Российской Федерации. Авторы видео рассказывают конспирологические теории о том, что ЕС стремится обанкротить действующие в Литве предприятия. Наш вердикт – недостоверная информация и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Ключевым проектом Литвы, который дал ей независимость от импорта российского газа, стал плавучий терминал по приему и регазификации СПГ, который вошел в строй в порту Клайпеды в конце 2014 года. Сегодня он обеспечивает газом, поступающим главным образом из США и Норвегии, не только литовский, но и латвийский и эстонский рынки. В апреле Литва стала первой страной Европейского Союза, которая полностью отказалась от российского газа, нефти и электроэнергии. Импорт российских энергоносителей в Литву запрещен на законодательном уровне. Крупнейший покупатель российской нефти в Литве – перерабатывающий НПЗ комплекс “Мажейкю нафта” - также отказался от покупок российской нефти.

Заявления о том, что Европа способствует банкротству литовских компаний, является чистой конспирологией и абсолютно не соответствует действительности. Литва, как и другие развитые государства, действует в глобальном окружении: литовские компании инвестируют в множестве других стран, иностранные компании и фирмы в свою очередь инвестируют в Литве. О том, что Литва несмотря ни на что остается привлекательным местом для инвестиций, можно прочитать здесь. Манипулируют авторы видео и информацией о том, какую пользу получила Литва от нахождения в составе СССР. В результате советской оккупации Литвы потеряла сотни тысяч своих жителей. Более того, в первое десятилетие после начала оккупации именно Литва являлась финансовым донором СССР, а не СССР – Литвы. Фактически это означает, что СССР выкачивал из разрушенной войной, а затем оккупированной страны огромные финансовые средства.

Прогнозы авторов видео о том, что завод “Григео” останавливает свою деятельность навсегда, не подтверждаются никакой информацией и являются мистификацией.

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