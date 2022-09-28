Манипуляция: Литва – колония США

В социальных сетях распространяется видеосюжет, автор которого - пророссийский пропагандист Дмитрий Василец - сообщает, что Литва является колонией США либо находится под управлением Вашингтона. Объясняем, что Василец занимается манипуляциями и банально распространяет дезинформацию.

Teiginiai



Литва – колония Соединенных Штатов Америки, граничащая с Российской Федерацией.



Verdiktas



Литва не является ни прямой колонией, ни криптоколонией США. Литва – демократическое, независимое государство, является полноправным членом Европейского Союза, ООН и НАТО и других международных организаций.



Melo detektoriaus komentaras



Пророссийский журналист, точнее пропагандист Дмитрий Василец распространяет дезинформацию о Литве не впервые. Ранее мы писали о том, как он пытался раскрутить фейк о том, что кампании по сбору средств на беспилотники для Украины оплачивают не из средств реальных граждан, а являются схемой легализации денег западных посольств. Василец считает, что “Россия воюет не с Украиной, а с Западом”. Об этом фейке писали наши коллеги.

Легитимность избранного парламента Литвы подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями.

Нарратив о том, что страны Балтии и Украина находятся под управлением внешних сил, являются колониями США - дезинформация и фейк, который распространяют российские СМИ и пророссийские блогеры. Подчеркиваем, что органы власти Литвы, Латвии, Эстонии и Украины самостоятельно отвечают за внутреннюю и внешнюю политику. Решения об управлении государств принимаются правительствами, парламентами и президентами этих стран.

Заявление Васильца о том, что, по его мнению, Литва является колонией США, фактически следует пропагандистскому нарративу Кремля, который распространяет конспирологические теории о том, что страны Балтии являются сателлитами США. Также российская сторона периодически (несмотря на то, что сама признала независимость Литвы, Латвии и Эстонии, ратифицировала с этими странами договоры о границах) распространяет дезинформацию о том, что готова выдвинуть территориальные претензии по отношению к странам Балтии.

Отдельно нам бы хотелось отметить, что у США нет колоний, существует ряд территорий, находящихся под управлением правительства США, но не являющихся частью какого-либо штата или округа Колумбия, однако страны Балтии и Украина не входят в перечень этих территорий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!