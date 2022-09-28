Фейк: США признали проведение в Украине опытов на малообеспеченных гражданах и пациентах психбольниц

Российские средства массовой информации и пророссийские блогеры распространили информацию о том, что делегация США в Женеве признала проведение в Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психбольниц. Мы проверили информацию и выяснили, что это сообщение - частично фейк, частично манипуляция.

Teiginiai



Делегация США в Женеве признала проведение в Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психбольниц, а также вывоз образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан из страны, заявили в Минобороны Российской Федерации.



Verdiktas



Сообщение, которое распространили российские средства массовой информации и пророссийские блогеры со ссылкой на слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игоря Кириллова является манипуляцией и фейком.



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Информацию о существований биологических лабораторий на территории Украины, где при содействии американцев якобы создавались и испытывались патогены, российские СМИ, должностные лица и блогеры распространяли годами. Очевидно, что российская сторона активно пытается доказать разработку патогенов, биологического оружия в биолабораториях на территории этой страны для того, чтобы оправдать войну против Украины.

На самом же деле Украина сотрудничает с программой Министерства обороны США по снижению биологической угрозы (BTRP), целью которой является сохранение здоровья населения планеты путем предотвращения вспышек инфекционных заболеваний. Украине были предоставлены четыре мобильные научные и медицинские лаборатории для противодействия вспышке COVID-19 по всей стране. Кроме того, в рамках BTRP в 2019 году были построены две научные лаборатории, занимающиеся безопасностью пищевых продуктов и защитой потребителей.

Исчерпывающую информацию о том, где находились биолаборатории, что в них исследовалось, каким образом финансировались исследования, можно найти здесь. Идзуми Накамицу, высокий представитель ООН по разоружению заявила, что ООН “не знает о каких-либо программах биологического оружия” в Украине. Государственный департамент США как минимум (“США не владеют и не управляют никакими химическими или биологическими лабораториями в Украине, они полностью выполняют свои обязательства по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии” – цитируем) несколько раз опубликовало подробные заявления, которые содержат полную информацию о сотрудничестве с Украиной в области предотвращения вспышек инфекционных заболеваний. Из рапорта министерства обороны США явствует, что Украина не ведет разработок в области оружия массового уничтожения (ни атомного, ни биологического, ни химического).

Стоит отметить, что на самом деле реальность отличается от того, что сообщают российские телеграмм-каналы и СМИ. Во-первых, делегация США в Женеве во время консультативного совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия не признала проведение Вашингтоном исследований на пациентах психбольниц в Украине.

Сообщения о том, что делегация США призналась в опытах на людях, финансировании деятельности биолабораторий для разработки биологического оружия в Украине – фейк. Фейк сродни тому, что Виктория Нуланд признала, что у США есть биолаборатории в Украине.

Мистификацией является и сообщение, которое распространило российское министерство обороны и российские СМИ, о том, что американские ученые проводили эксперименты на пациентах психиатрической больницы в Харькове.

Детальный разбор фейка о том, что американцы якобы проводили испытания на психически больных в Харькове, подготовили наши коллеги из STOPFAKE.ORG. Согласно данным сайта Государственного экспертного центра Минздрава Украины, „Информация о клинических испытаниях в Украине” на базе Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3 проводились исследования лекарственных средств против шизофрении, болезни Альцгеймера, депрессии, биполярного расстройства и так далее. Это были исследования ІІ и ІІІ фазы, то есть пациенты принимали уже хорошо изученный препарат, потенциально эффективный от их болезни. Согласно ежегодному отчету Омбудсмена Украины о соблюдении прав и свобод человека в Украине за 2020 год, в Харьковской областной клинической психиатрической больнице №3 не было зафиксировано ни одного случая, когда пациенты больницы подвергались бы насильственным медицинским экспериментам. Фейком являются и сообщения, о том, что в биологических лабораториях Украины разрабатывалось “этническое” оружие против русских

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