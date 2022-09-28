Фейк: Польша начала стягивать военных к границе с Украиной

Видеосюжет, записанный известным российским журналистом Андреем Углановым, в котором он приводит доказательства намерений Польши захватить часть Украины, на самом деле мистификация, а доказательства - липовые. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Teiginiai

“Поляки начали стягивать к границам с Украиной десятитысячный корпус, усиленный бронетехникой, артиллерией и авиацией. По ТВ в Польше опубликовали карту раздела Украины. Польша намеревается захватить всю Западную Украину, Юг и Восток – передать Российской Федерации. Почти 600 тыс. польских граждан сражалось на стороне гитлеровского Вермахта во время Второй мировой войны”, - считает Андрей Угланов.

Verdiktas

Видеосюжет, в котором Андрей Угланов дает “блестящий” политический анализ и геополитические прогнозы о якобы намерениях Польши захватить часть Украины, является мистификацией, набором клише и стереотипов, которым не один десяток лет. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Андрей Угланов записал видеосюжет, в котором пытается доказать, что Польша намеревается захватить Западную Украину. В качестве доказательства своих вымышленных теорий Угланов приводит ряд абсолютно несоответствующих действительности фейков, в том числе карту раздела Украины, якобы опубликованную на первой программе польского телевидения, а также ряд им же интерпретированных псевдоисторических фактов. Ранее мы уже писали об одном из фейков, озвученных Углановым, об “участии женщин-снайперов из стран Балтии в войне против русских в Украине”.

Идеи о том, что Польша готовится напасть на Украину и оккупировать часть ее территории, являются чрезвычайно популярными в среде российских СМИ, политиков и различного калибра пророссийских блогеров. Все эти материалы, видеосюжеты, являются иногда грубой, иногда более хитроумной манипуляцией, мистификацией либо подтасовкой фактов. Цель - доказать то, чего никогда не было. Манипуляцией является сообщение о том, что Румыния, Венгрия и Польша желали отобрать у Украины часть территорий. Фотографии, документы, которые принадлежат якобы Генштабу Польши и в которых рассказывается о планах вторжения польских вооруженных сил на территорию Украины, фальсифицированы.

Карта, которую, по словам Угланова, опубликовали недавно, была создана в 2014 году польским государственным телевидением. После предложения Владимира Жириновского о совместном разделе Украины телевидение Польши подготовило сюжет о желании России расширить свои границы за счет соседних стран, проиллюстрировав это следующей картой. Впоследствии российская сторона воспользовалась этой картой как аргументом в пользу того, что Варшава намеревается вторгнуться в Украину и присоединить к Польше ее западную часть. Кстати, кроме Жириновского в 2014 году раздел Украины властям Польши фактически предлагал глава Российской Федерации - Владимир Путин. Польше должна была бы отойти западная часть Украины, Российской Федерации – восточная. Польша от такого предложения отказалась. Подробно с разбором этого фейка можно ознакомится здесь. Нет никаких доказательств того, что Североатлантический Альянс и Польша в частности намереваются нарушить территориальную целостность Украины и поделить ее на части.

Не соответствуют действительности и сообщения о том, что, например, польская полиция получит право следить за правопорядком в Украине, а граждане Польши получат исключительные права в этой стране. Неправдой оказалась информация о том, что российские войска в Украине уничтожили два батальона польских наемников. Мистификация и то, что Польша намеревается экономически подчинить себе Киев, аннексировать Украину либо сменить ее руководство.

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