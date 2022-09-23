Фейк: Польша начала свой план по Украине

В социальных сетях распространилось видео, авторы которого со ссылкой на издание из Польши сообщают, что Варшава готовится к аннексии территории Западной Украины. Мы ознакомились с видеосюжетом и выяснили, что как его авторы, так и автор публикации, появившейся на страницах польского информационного портала, врут и распространяют дезинформацию. Наш вердикт – фейк.

Teiginiai

Польша готова ввести войска на территорию западной Украины, аннексирует ее, а сама Украина прекратит свое существование как независимое государство. США готовы ввести ограниченные контингенты войск в Украину

Verdiktas

Все, о чем говорится в статье как на сайте польского издания, так и на российских ресурсах, авторы которых пересказали материал польского автора, представляет собой набор конспирологических и откровенно ложных штампов, которые с начала войны в Украине распространяют российские и пророссийские пропагандистские информационные ресурсы. Наш вердикт – фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Мы неоднократно писали о том, что сообщения о территориальных претензиях Варшавы на часть территории Украины – мистификация и дезинформация, за распространением которой, скорее всего, стоит Российская Федерация. Сюжеты в российских СМИ либо у пророссийских блогеров о том, что Польша готовит аннексию либо захват части территории Украины, распространяются по крайней мере начиная с 2014 года, когда Владимир Жириновский предложил Варшаве раздел Украины, а российские СМИ создали и запустили фейк, что это предложила польская сторона. С аналогичным, только более завуалированным предложением к правительству Польши обратился Владимир Путин, президент Российской Федерации. В середине апреля появилась фотография, которая якобы доказывает существование карт, по которым польская армия готовится ко вторжению в Украину. На самом деле фотография – фотомонтаж. Фейками являются и сообщения о том, что на территории Украины действуют батальоны польских наемников либо подразделения регулярной польской армии.

С подробным разбором фейка о том, что Зеленский намерен легализовать “захват Украины поляками”, можно ознакомиться здесь (разбор подготовили наши коллеги из издания stopfake.org). Не соответствуют действительности и вбросы якобы документов польского Генштаба о подготовке вторжения в Украину. Фейк и дезинформация и то, что Польша готовится экономически поглотить Западную Украину.

Журналисты из Польши выяснили, что информационный портал на польском языке, на котором появился материал, затем переведенный на польский язык и растиражированный в российских СМИ, фактически является одним из рупоров пророссийской дезинформации в Польше. Создатели портала распространяют откровенно ложную, вводящую в заблуждение информацию и просто высасывают новости из пальца.

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